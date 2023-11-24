Mustafa Elitaş'tan Kayseri Büyükşehir çıkarması

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ziyarette bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bir dizi program için memleketi Kayseri’ye gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a makamında nezaket ziyaretinde bulunarak Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni imzaladı.

Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladığı AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazı çalışmalarında elde edilen ve “Dünyada ilk ve tek” olarak nitelenen 7.5 milyon yıllık fosilleri ve replikalarının yer aldığı sergiyi ilgiyle inceleyerek daha sonra Başkanlık makamına geçti.

“BAŞKANIMIZI, BAKANIMIZI KAYSERİ’MİZİN ÖZLEMİŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ı Kayseri’nin özlemiş olduğunu ve bundan da keyif aldıklarını ifade ettiği konuşmasında, “Öncelikle değerli bakanımızı, Genel Başkan Vekili olduktan sonra Kayseri’mize ilk ziyaretleri vesilesi ile belediyemizde görmekten tabi ki memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Kayseri’mizin sabahtan beri yapmış olduğu, başkanımızın yaptığı programlarda gördüğümüz, başkanımızı, bakanımızı özlediğini ve hakikaten güzel bir iklim ve tablo oluştuğunu da görmekten keyif alıyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, iş insanları ile istişare toplantısı yaptıklarını hatırlatarak, “İl Başkanımızın gerçekleştirdiği bugünkü program bizi de ziyadesiyle mutlu etti. Büyük bir sanayi tesisimizde sanayicilerle, iş adamlarıyla istişare toplantısı yaptık. Ticaret Odası Başkanımız, Sanayi Odası Başkanımız, OSB’ler başkanlarımız, Sivil Toplum Örgütlerinin başkanları ve sanayici kardeşlerimizle içinde bulunduğumuz durumu istişare ettik, değerlendirdik. Onların beklentilerini gündeme taşıdık. Anlaşılan o ki önümüzdeki günlerde inşallah daha da büyük bir toplantı yapmamız gerektiği kanaatine vardık” diye konuştu.

Genel Başkan Vekili Elitaş, Başkan Büyükkılıç’ın 1999 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini hakkıyla yerine getirdiğini belirterek, “Şehrimize geldik, valimizi ziyaret ettik ve şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Sayın Başkanımız Memduh Bey, aktif olarak 1995 yılından itibaren milletvekilliği, 1999 yılından itibaren de belediye başkanlığı görevini hakkıyla yerine getiriyor” dedi.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, parti il yönetimi ve ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.