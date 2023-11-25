Mustafa Dündar TÜGVA'da öğrencilerle buluştu

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TÜGVA tarafından düzenlenen “6. Kitap Kurdu Yarışması” lansmanına katılarak TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve öğrencilerle bir araya geldi

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gerçekleştirilen TÜGVA Ortaokul ‘Kitap Kurdu Yarışması’nın İstanbul Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen lansmanına katıldı.

Başkan Dündar, düzenlenen lansman programında TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci’nin katıldığı programda orta okul öğrencileriyle bir araya geldi. Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları için organize edilen TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması’nın bu yıl 6.’sı düzenlenecek. 81’ilde Türkiye geneli olarak yapılan yarışmanın, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için açılışı Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.