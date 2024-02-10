Mustafa Dündar'a pazarda yoğun ilgi

Seçim çalışmalarına hızlı bir giriş yapan ve her kesimden büyük ilgi gören Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Nilüfer Köylü Pazarı’nı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Cumhur İttifakı Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, seçim çalışmaları kapsamında Nilüfer Köylü Pazarı esnafı ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Esnafın sıkıntılarına kulak veren Dündar, pazardaki sorunların ve eksiklerin giderilmesi noktasında da esnaf ile fikir alışverişi yaptı.

Yeniden Osmangazi Belediye Başkanı seçilmesi yönünde temennilerde bulunan vatandaşlara teşekkür eden Dündar, seçilmesi durumunda hem çarşı bölgesi hem de tüm Osmangazi için yapacak çok işlerinin olduğunu ifade etti.

Osmangazi Belediyesi’nin yaptığı yatırımlar ile Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin önemli bir değer kazandığını ifade ede Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak bölgede gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bir yandan tarihi mirası ayağa kaldırırken, bir yandan da ticaret hayatını yeniden eski ihtişamlı günlerine döndürdük. Çarşımızın hak ettiği değeri yeniden kazanması için inşallah önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.