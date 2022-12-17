Mustafa Daş'tan Işık'a ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Daş’ı makamında kabul etti.KÜTAHYA (İGFA) - “Germiyanoğulları’nda Büyük Taarruza Türk İslam Yurdu” konulu konferans vermek üzere şehrimize gelen Prof. Dr. Mustafa Daş, Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Profesör Daş’ı Kütahya’mızda ağırlamaktan memnun olduğunu dile getiren Başkanımız Işık, ziyaretleri için Daş ve öğrencilerine teşekkür etti.

Prof. Dr. Mustafa Daş, bu akşam saat 19.00’da Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde Germiyanoğulları’nda Büyük Taarruza Türk İslam Yurdu” konulu konferans verecek.