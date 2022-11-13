Müsilajın çaresi deniz patlıcanı

İzmirli öğrenciler, Marmara Denizi’nin müsilaj sorununa çare buldu.İZMİR (İGFA) - 2021 yılı yaz aylarında Marmara Denizi’nde fazlaca görülen müsilaj, insanlığın doğaya verdiği zararlardan biri olarak öne çıktı ve kamuoyunun gündemini uzun süre meşgul etti.

İzmir Atatürk Lisesi Öğrencileri Gökçe Şengülen ve Bensu Çatalçam, “Deniz Tabanında Biriken Organik Madde Miktarının Azaltılmasında Bentik Omurgasız Deniz Patlıcanının Etkisi” isimli projeleriyle müsilaj sorununun çözümünün yine doğada olduğunu ortaya koydular.

İzmir öğrenciler, Gökçe Şengülen ve Bensu Çatalçam Samsun’da düzenlenen Teknofest’te TÜBİTAK 2204D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye 2.liğiyle İzmir’in gururu oldular.

Projenin asıl amacı, deniz tabanında biriken ve fazla birikmesi sonucu ötrofikasyon ve müsilaj gibi birçok soruna yol açan organik maddeyi azaltmak için doğada oluşan bu soruna tekrar doğayı kullanarak bir çözüm üretmek. Bir deniz patlıcanı türü olan Holothoria Polii’nin organik maddeyi azaltma etkinliğini kanıtlayan İzmirli öğrenciler, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 11 Kasım 2022 tarihinde, İzmir Ticaret Odası’nda düzenlediği, “III. Avrasya Sağlık 4.0 Zirvesi”nde en çok ilgi gören ikili oldu.

“III. Avrasya Sağlık 4.0 Zirvesi”nde projeleri hakkında bilgi veren Gökçe Şengülen ve Bensu Çatalçam, Ege Üniversitesi Laboratuvarlarında gerçekleştirdikleri 15 günlük deneyde sedimandaki ortalama organik madde oranı karşılaştırmalarına göre ortamdaki organik madde miktarının azaltılmasında deniz patlıcanlarının yüzde 24,83 katkısının olduğunu ortaya koyduklarını dile getirdiler. Şengülen ve Çatalçam, müsilajın önlenmesinde bu denli etkili olan deniz patlıcanları konusunda toplumu bilinçlendirmeyi öncelikli hedefleri olarak belirlediklerini, denizlerde müsilajın önlenmesi için deniz patlıcanı popülasyonunun korunması ve artırılması gerektiğini vurguladılar.

“III. Avrasya Sağlık 4.0 Zirvesi”nde HİSAD Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu, “Deniz Tabanında Biriken Organik Madde Miktarının Azaltılmasında Bentik Omurgasız Deniz Patlıcanının Etkisi” isimli projenin Danışman Öğretmeni Benal Hepsöğütlü ve Projeyi hayata geçiren İzmir Atatürk Lisesi Öğrencileri Gökçe Şengülen ve Bensu Çatalçam’ı plaketle ödüllendirdi.