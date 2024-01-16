Muş'taki hasta kadına Batman ekibi ulaştı

Muş’ta fenalaşan ve kardan dolayı mahsur kalan hasta kadın, Sason ekiplerince 12 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.BATMAN (İGFA) - Muş'ta İnardı Köyünde ikamet eden kalp ve yüksek tansiyon hastası Zemzem Yunat (40), Batman'ın Sason ilçesinde Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla 12 saatte ulaşılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muş tarafı köylerinin kardan dolayı kapalı ve il merkezinden uzaklığının fazla olması nedeniyle, Muş İl Özel İdaresi'nin talepleri doğrultusunda harekete geçen İlçe Özel İdare ekipleri Sason Yakabağ köyü güzergahından 12 saatlik çalışmayla Muş'a ulaştı. İnardı köyünden hastayı alan ekipler, yaşlı kadını Sason 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim etti.

İnardı köyünde ilk müdahalesi yapılan Yunat, ambulansla Batman'da Sason Devlet Hastanesine getirildi.

Yunat’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.