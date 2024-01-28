Muş'lu öğrencilerin deneyi uzayda deneniyor

Muş BİLSEM öğrencilerinin hazırladığı PRANET deneyi, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunda deneniyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye Uzay Ajansı, Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda yapacağı 13 deneyden biri de Muş BİLSEM öğrencileri tarafından hazırlanan PRANET deneyini payalştı.

Söz konusu deneyle birlikte antibakteriyel özelliğe sahip propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlandı.

Gezeravcı, uzay yolculuğu öncesinde Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nde deney sorumlusu ve proje yöneticisi Birsen Geçer'den bilgi almıştı.