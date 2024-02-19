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Muratpaşa’ya konforlu ve güvenli yollar
GÜNDEM 19.02.2024, 14:20
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından trafiği düzenlemek, akıcı ve güvenli hale getirerek trafiğin akışını sağlamak amacıyla yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin Fen İşleri ekipleri iş güvenliği önlemlerini alarak, günün ilk ışıklarıyla birlikte Yenigün Mahallesi’nde çalışmalarına başladı. Hem yayaların hem de araç sürücülerinin güvenli geçişlerini kolaylaştırmak için, Yenigün Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde refüj çalışmaları yapıldı. Refüjlerle yolu ikiye bölen ekipler trafiğin yoğun seyrettiği caddede bulunan kasis, bordür, yaya geçidi ve yol çizgilerini de yeniledi.
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