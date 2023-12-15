Muratpaşalılar 'atık yağ'dan kazandılar

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’la ilçe sakinleri, lavaboya dökmedikleri, pet şişelerde çöpe atmadıkları bitkisel atık yağlardan 42 bin 104 lira kazandı. Proje kapsamında atık yağın litresine 19 lira ödendi.ANTALYA (İGFA) - Çevre Komşu Kart, “Atma, biriktir, kazanalım” sloganıyla Nisan 2016’daMuratpaşa’nın iki mahallesinde pilot olarak uygulanmaya başlandı.

Projeyle evlerde yani kaynağında ambalaj atıklarını cam, kağıt, plastik ve metal olarak türlerine ayrıştıran ilçe sakinleri, belirli gün ve saatte sokağından geçen Çevreci Komşu Kart ekiplerine atıkları vererek para kazanmaya başladı.Elde edilen başarılı sonuçların ardından proje kısa sürede ilçeye yaygınlaştırıldı.

Muratpaşa Belediyesi, Çevre Komşu Kart’la ev ekonomisi için hiç olmayan bir maddi kaynak yarattı.Geri dönüşüm sürecinin '360 derece' kurgulandığı projeyle nitelikli atıkları ekonomiye kayıpsız olarak yeniden kazandırdı. Bu kesintisiz dönüşüm süreciyle sadece ekonomi değil doğa da kazandı. Ekonomiye kazandırılan kağıtlar sayesinde orman alanları korundu, ağaçlar kesilmekten kurtarıldı,kayıpsız geri dönüştürülen plastiklerleelektrik tasarrufu sağlandı, cam ve türevi atıklarla benzin tasarrufu gerçekleşti.

Projeye, zaman içinde tekstil ve elektronik atıkları, bitkisel atık yağlar da eklenirken Çevreci Komşu Kart, kazandığı para kart özelliğiyle kredi kartı pos cihazı olan her yerde,online alışverişte kullanılmaya başladı.

Çevreci Komşu Kart’la sadece kasım ayında toplanan ambalaj atıkları karşılığında Muratpaşalılar 137 bin 315 lira kazandı. Aynı ay içinde 2 bin 216 litre bitkisel atık yağ da ev ev toplandı. Muratpaşalılar, litresi 19 lira ödenen 42 bin 104 lira kazandı.