Muratpaşa’da yangın tatbikatı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 12 Kasım 1999’da Düzce’de yaşanan depremin ardından her yıl gerçekleştirilen 12 Kasım tarihi Afete Hazırlık Günü kapsamında yangın tatbikatı yaptı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 12 Kasım 1999’daDüzce’de yaşanan depremin ardından her yıl gerçekleştirilen 12 Kasım tarihi Afete Hazırlık Günü kapsamında yangın tatbikatı yaptı.

Topçular Mahallesi’nde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ndeki tatbikat, Afet İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirildi. Sivil savunma uzmanınca verilen teorik ve uygulamalı eğitimde olası bir yangın durumunda alınacak önlemler bilinçli hareket edilerek oluşan hasarın en asgari düzeye indirilmesi, herhangi bir kargaşaya mahal verilmeden sorumluluk ve görev bilinciyle hareket edilmesi hedeflendi.

Tatbikatta meydana gelebilecek senaryolar uygulamalı olarak gösterilerek,yangınların nasıl söndürüleceği ve yangın tüpünün nasıl kullanacağı konusunda bilgiler verildi.