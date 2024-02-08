Muratpaşa'nın en çevreci mahallesi belli oldu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Komşu Kart projesiyle evsel atıkları cam, plastik, kağıt, metal olarak ayrıştıran ilçe sakinleri para kazanmaya devam ediyor. Yılın ilk ayının şampiyonu 23 bin 141 kilogram atığı ayrıştıran Fener Mahallesi oldu. Mahalleli bu sayede 16 bin 445 lira kazandı.ANTALYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin de temelini oluşturan Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016’da 2 mahallede pilot uygulama olarak başladı. Pilot çalışmada elde edilen başarının ardından proje tüm Muratpaşa’da uygulanmaya başlandı.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NEDİR?

‘Atma, biriktir, kazanalım’ sloganıyla uygulanan projeyle Muratpaşalılar türlerine göre ayrıştırdıkları atıkları Çevreci Komşu Kart ekiplerine teslim ederek hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de çevreyi koruyor. Atıklar karşılığında kazanılan paralar kartlara yükleniyor. Çevreci Komşu Kart, Türkiye’nin her noktasında kredi kartı POS cihazı olan tüm işyerlerinde kullanılabiliyor. Online alışverişte ve diğer tüm ödemelerde kullanabilen kartta biriken paralar, tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.

10 MİLYON LİRAYI GEÇTİ

Çevreci Komşu Kart projesinin başladığı Nisan 2016’den 2023 yılı sonuna geçen sürede 22 milyon 973 bin 308 kilogram atık ayrıştırılmış olarak toplandı. Ev ekonomisine ek gelir yaratan projeyle, ilçe sakinleri atmayıp biriktirdikleri atıklar karşılığında 10 milyon 219 bin 14 lira kazandı.

OCAK’IN ŞAMPİYONU

Yeni yılın ilk ayında Muratpaşa’nın en çevreci mahallesi ise Fener oldu. 23 bin 141 kilogram atığı belediyenin ekiplerine teslim eden Fener Mahallesi sakinleri 16 bin 445 lira para kazandı. Fener Mahallesi’nin ardından en fazla atık ayrıştıran mahalle 11 bin 24 kilogramla Konuksever oldu. Üçüncü sırada ise 6 bin 378 kilogram atıkla Etiler Mahallesi yer aldı.