Muratpaşa konuşacak!

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği iftarda dünyanın tüm derdini Muratpaşa’da konuşup ve çözümleri paylaşacakları yeni bir çalışmanın çok yakında başlayacağını açıkladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) bulunan derneklerle iftarda bir araya geldi.

ASSİM etkinlik çadırında düzenlenen iftara Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la katıldı.

Uysal, “Çalışma arkadaşlarım” diye seslendiği sivil toplum kuruluşları başkan, yönetici ve üyelerine “Dernekleşmeyi teşvik eden ve bütün derneklerimizi kamu yararına paydaş gören bir yaklaşım içinde hep olduk” dedi. Başkan Uysal, projeler geliştirmenin, yardımlaşmanın ve ortak akla ulaşmanın toplumun yaşadığı sorunların çözümünde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi. ASSİM’in bu yönüyle de Türkiye için örnek olduğunu aktaran Uysal, “ASSİM çatısı altında birbirinden farklı kültürleri yansıtan onlarca derneğimiz faaliyet gösteriyor. Dünyanın neresinden geldiyse burada kendisini iyi hissetsin, birinci sınıf hissetsin, ayrımsız hissetsin diye çalışıyoruz” diye konuştu.

Muratpaşa’daherkesin potansiyeli ve yeteneğinden yararlandıklarını belirtirken Uysal, kent kimliğinin ancak böyle oluşabileceğini söyledi. Bunu daha da genişletmek için yeni dönemde ‘Forum Muratpaşa’ adıyla bir çalışmaya başlayacaklarını aktaran Başkan Uysal, dünyanın tüm derdini Muratpaşa’da konuşup ve çözümleri paylaşacaklarını söyledi. Uysal, “Türkiye’yi düşünen herkesi burada olacak, bundan sonra. Nasıl dünyanın sorunlarını Davos’ta her sene konuşuyorlar. Burası da Türkiye’nin Davos’u olacak” dedi.