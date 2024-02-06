Muratpaşa depremin yıldönümünde saygı duruşunda

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi personeli, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına belediyenin fuaye alanında saygı duruşuna geçti.ANTALYA (İGFA) - Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Muratpaşa Belediyesi çalışanları, saat 09.00’da depremde hayatını kaybedenleri anmak için fuayede bir araya geldi. Saygı duruşunun ardından Belediye Başkanvekili Hüseyin Sarı, depremlerde resmi rakamlara göre 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Depremin yaralarının hala taze olduğunu dile getiren Başkan Vekili Sarı, şöyle konuştu:

“Depremin hemen ardından Murapaşa’mızda yardım seferberliği ilan ettik. Binlerce komşumuzun bağışlarıyla 106 yardım tırını deprem bölgesine ulaştırdık. Kentimize gelen depremzede vatandaşlarımıza düzenli olarak sıcak yemek yardımı yaptık. Onların acil ihtiyaçlarını karşılamak için 2 ücretsiz mağaza açtık. Bu mağazalardan 18 bin 960 vatandaşımız yararlandı. Yüzlerce komşumuz mağazalarımızda gönüllü çalıştı. Bölgede 23 iş makinesi, 54 personel ve 2 ambulansla arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katıldık. Malatya, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’e 200 çadır ve 29 konteyner ulaştırdık.”

Sarı, olası depremlere karşı Muratpaşa’da da çalışmalara başladıklarını belirtirken “İlçemizde yeni yapılacak tüm binalarda perde beton uygulamasını zorunlu hale getirdik. Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) programını başlattık. Her mahallemizde afet gönüllü grubu oluşturduk” diye konuştu. Bugünün aynı zamanda Miraç Kandili olduğunu da hatırlatan Sarı, kandili kutladı ve böylesi acıların bir daha yaşanmamasını temenni ettiğini söyledi. Sarı, “Dualarımız, rahmetle andığımız kayıplarımız ve ülkemizin benzer felaketleri bir daha yaşanmaması içindir” dedi.