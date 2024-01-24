Muratpaşa'da Gaffar Okkan Parkı açıldı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın adını taşıyan parkın açılışında “Türkiye'yi düşünecek, Türkiye'yle yaşayacak, Türkiye'nin geleceğine, bütünlüğüne, beraberliğine odaklanacak duyarlılıkta insanlara çok ihtiyacımız var” dedi.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, 24 Ocak 1993'te öldürülen gazeteci ve yazar Uğur Mumcu ile 31 Ocak 1990'da öldürülen Prof. Dr. Muammer Aksoy'un ölüm yıl dönümlerini belirten 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa eşi Ümran Uysal’la katılan Başkan Uysal’ın yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Garnizon Komutanı Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, çok sayıda dernek temsilcisi ve vatandaşlar yer aldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılışta Başkan Uysal, Uğur Mumcu ve Prof. Dr. Muammer Aksoy’u ‘cesur mücadeleleriyle’ anarken benzer acıların yaşanmamasını temenni etti. Başkan Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

“Her zaman milli bağımsızlığımızı esas alacak, kestirmeden yolları değil, uzun vadeli, kalıcı yolları seçerek Türkiye'mizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize vasiyet ettiği muasır medeniyet düzeyinin üzerinde kalmasını sağlayacak, buna ant içmiş, bunun için mücadele eden aydınlara, sorumlu, dürüst insanlara, kamu görevlilerine ihtiyacımız var. Türkiye'yi düşünecek, Türkiye'yle yaşayacak, Türkiye'nin geleceğine, bütünlüğüne, beraberliğine odaklanacak, bu duyguları gelecek nesillere aktaracak duyarlılıkta insanlara çok ihtiyacımız var.”

Vali Şahin ise Başkan Uysal’a göstermiş olduğu alicenaplıktan dolayı teşekkür etti ve “Şehitlerimiz, aslanlarımız, yiğitlerimiz, vatanımız için, devletimiz için, bayrağımız için canlarını feda ettiler. Canlarını feda ettikleri bu değerlerin yılmaz bekçileriyiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından parkın ve Ali Gaffar Okkan anısına dikilen rölyefin açılışı gerçekleşti.

GAFFAR OKAN KİMDİR

İsmi, Muratpaşa’nın Kızıltoprak Mahallesi’nde parkta yaşayacak Ali Gaffar Okkan, 24 Şubat 1952’de Sakarya Hendek’te dünyaya geldi. Polis Akademisinden mezun oldu. Komiser yardımcılığı ve komiserlik görevlerinin ardından Şanlıurfa, Eskişehir ve Kars’ta il emniyet müdürü olarak görev yaptı. 1997’de ise Diyarbakır’a atandı. Diyarbakır’da halkla emniyet güçlerinin arasındaki bağı kuvvetlendirdi. Diyarbakırlıların “Baba” diye seslendiği Gaffar Okkan’ın, 24 Ocak 2001’de gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için düzenlenecek anma etkinliğine katılmak üzere görev yerinden ayrılmasının ardından makam aracıyla seyir halindeyken saat 17.40 sularında uğradığı suikast sonucu şehit düştü.