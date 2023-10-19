Muratpaşa bütçesine çifte onay

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com üzerinden ilçe sakinlerinin oyuna sunduğu ve yüzde 87.03’lük destek alan 3 milyar 301 milyon 814 bin liralık 2024 yılı bütçesi belediye meclisince de kabul edildi.ANTALYA (İGFA) -Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kamu yönetimini de derinden etkileyen dijitalleşme süreçleriyle tartışan, yaşadığı sokağa, mahalleye ve kente dair söz söyleyen, müşterekleri arayan ve kamusal iyiye ulaşmaya çalışan aktif yurttaşlık döneminin başladığını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi olarak bu değişimi Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu komsumeclisi.com’la karşıladıklarını aktaran Uysal, 2021’den itibaren belediye bütçesini komsumeclisi.com üzerinden oylandığını belirtti.

Başkan Uysal, belediye bütçesininkomsumeclisi.com’dakabul edildikten sonra belediye meclisincegörüşüldüğünü söyledi. 2024 bütçesi için eylül ayında başlayan sürecin ekim ayında gerçekleştirdikleri ikinci meclis toplantısıyla sona erdiğini dile getiren Başkan Uysal, “2024 bütçemiz, 10 bin 551 kişinin oy kullandığı komsumeclisi.com’da yüzde 87.03’lük oyla kabulünün ardından belediye meclisimizden de oybirliğiyle geçti” dedi.

KALEM KALEM BÜTÇE

MuratpaşaBelediyesi’nin meclisce de kabul edilen 2024 bütçesi 3 milyar 301 milyon 814 bin liraoldu. Bütçede, temel yatırım ve üretim hizmetleri için 1 milyar 374 milyon 261 bin lira ayrıldı. Gelir eşitsizliği ile mücadele hizmetleri içinse 441 milyon 558 bin lira ödenek bütçede yer aldı. Toplum sağlığı ve çevre hizmetleri için ayrılan bütçe 161 milyon 359 bin lira olurken kent tanıtımı, toplumsal birliktelik ve kültür sanat hizmetleri için ayrılan 2024 bütçesi ise 89 milyon 930 bin lira oldu. Halkla ilişkiler ve komşuluk hizmetleri için 128 milyon 431 bin lira bütçe öngörülürken kent kimliğine uygun insan odaklı projeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak kent estetiği tasarım ve dönüşüm hizmetleri için 110 milyon 215 bin lira bütçe oluşturuldu. Diğer hizmet birimleri ve yönetim giderleri için 996 milyon 60 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.