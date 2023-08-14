Son Dakika

Murat Nehri’nde balık tutarken mahsur kaldılar!

GÜNDEM 14.08.2023, 14:36
Murat Nehri’nde balık tutarken mahsur kaldılar!

Bingöl’ün Genç ilçesinde balık tutmak için Murat Nehri kenarına giden 4 arkadaş, baraj kapaklarının açılmasıyla suyun debisinin yükselmesi sonucu nehirde mahsur kaldı. Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Murat Nehri kenarına giden 4 arkadaş, baraj kapaklarının açılmasıyla suyun debisinin yükselmesi sonucu nehirde mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, bot yardımıyla 4 kişiyi kurtardı. Kurtarılan vatandaşlar, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Hatayspor 1 3
2. Kasımpasa 1 3
3. A.Demirspor 1 3
4. Fenerbahçe 1 3
5. Trabzonspor 1 3
6. İstanbulspor 1 1
7. Konyaspor 1 1
8. Samsunspor 1 1
9. Sivasspor 1 1
10. Galatasaray 1 1
11. Kayserispor 1 1
12. Alanyaspor 0 0
13. Beşiktaş 0 0
14. Karagümrük 0 0
15. Başakşehir 0 0
16. Ankaragücü 1 0
17. Gaziantep FK 1 0
18. Rizespor 1 0
19. Antalyaspor 1 0
20. Pendikspor 1 0
Takımlar O P
1. Çorum Belediyespor 1 3
2. Adanaspor 1 3
3. Manisa FK 1 3
4. Gençlerbirliği 1 3
5. Bodrumspor 1 3
6. Eyüpspor 1 3
7. Sakaryaspor 1 3
8. Bandırmaspor 1 1
9. Erzurumspor 1 1
10. Altay 0 0
11. Şanlıurfaspor 0 0
12. Ümraniye 1 0
13. Giresunspor 1 1
14. Göztepe 1 0
15. Keçiörengücü 1 0
16. Pendikspor 0 0
17. Boluspor 1 0
18. Kocaelispor 1 0
19. Tuzlaspor 1 0
Takımlar O P
1. Newcastle 1 3
2. Brighton 1 3
3. M.City 1 3
4. Arsenal 1 3
5. Crystal Palace 1 3
6. Fulham 1 3
7. Brentford 1 1
8. Tottenham 1 1
9. Bournemouth 1 1
10. Chelsea 1 1
11. Liverpool 1 1
12. West Ham United 1 1
13. M. United 0 0
14. Wolves 0 0
15. Nottingham Forest 1 0
16. Everton 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. Luton Town 1 0
19. Burnley 1 0
20. Aston Villa 1 0
Takımlar O P
1. Osasuna 1 3
2. Rayo Vallecano 1 3
3. Real Madrid 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Valencia 1 3
6. Girona 1 1
7. Las Palmas 1 1
8. Mallorca 1 1
9. Real Sociedad 1 1
10. Barcelona 1 1
11. Getafe 1 1
12. Atletico Madrid 0 0
13. Cadiz 0 0
14. Deportivo Alaves 0 0
15. Granada 0 0
16. Sevilla 1 0
17. Villarreal 1 0
18. Almeria 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Celta Vigo 1 0