Murat Kurum Gaziosmanpaşalı kadınlarla bir araya geldi

Kurum, sokak hayvanları konusunda da çalışma yaptıklarını belirterek, ''İstanbullular, bizi sokaklardan korkuyu giderirken, ama aynı zamanda da hayvanlarımızı da korurken görecek. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında yeşillikler içerisinde gerekli tüm konfora sahip iki büyük hayvan yaşam alanı inşa edeceğiz. Burada kimliklendirme, kısırlaştırma, aşılama gibi uygulamaları yapacağız. Bu hayvan yaşam alanlarının giderlerini belediye olarak tamamen biz karşılayacağız. Hayvan severlerle paydaş olacağız; tüm dostlarımızı buralara davet edeceğiz. Hep birlikte, İstanbul’umuzun sokaklarını güvenli hale getireceğiz '' dedi.

Çalışan annelerin de sorunlarına değinen Kurum, ''Aynı zamanda her mahallemize, eve yürüyüş mesafesinde yeni kreşler yapacağız. Ama yapacağımız bu kreşlerin çok önemli bir farkı olacak. Kadınlarımız için; 7/24, hafta sonu ve hatta geceleri nöbetçi kreşlerimiz açık olacak'' şeklinde konuştu.

Bu hareketin kadın hareketi olacağına dikkat çeken Murat Kurum, ''Bu cennet vatanın güçlenmesinde kadınların rolü çok büyüktür. Ekonomide, üretimde, ihracatta olduğu kadar kültürde, sanatta, sporda; hayatın her alanında kadınlar en güçlü şekilde vardır. İnşallah biz de; 31 Mart akşamı İstanbul yeniden AK Parti Belediyeciliğiyle kavuştuğunda, sizlerle, İstanbul’un kadınlarıyla birlikte çalışacağız'' dedi.

Kurum, ''İstanbul’umuzda; büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde kadın istihdamını artırmaktan; yüzde 25 kadın ve genç istihdam şartına; 39 ilçemizde yeni paylaşımlı ofislerden, işyeri açmak isteyen kadınlara vereceğimiz maddi desteklere kadar onlarca projemizi sizler için hazırladık.'' sözlerine ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum, ilçe ziyaretlerine Gaziosmanpaşa kadınlarla buluşma toplantısı ile devam etti. Kurum, ''Ben yola çıkarken 'Bu hareket bir Kadın Hareketi olacak' demiştim. Sizler de İstanbul’un değerli kadınları olarak, coşkunuzla, heyecanınızla bizi hiçbir yerde yalnız bırakmadınız. Ben, daima yanımızda dimdik durduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Kurum, ''Bu cennet vatanın güçlenmesinde kadınların rolü çok büyüktür. Ekonomide, üretimde, ihracatta olduğu kadar kültürde, sanatta, sporda; hayatın her alanında kadınlar en güçlü şekilde vardır. İnşallah biz de; 31 Mart akşamı İstanbul yeniden AK Parti Belediyeciliğiyle kavuştuğunda, sizlerle, İstanbul’un kadınlarıyla birlikte çalışacağız'' dedi.

“İSTANBUL'A YEŞİLLİKLER İÇİNDE İKİ BÜYÜK SOKAK HAYVAN BARINAĞI YAPACAĞIZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, vatandaşların son dönemde şikayetçi olduğu sokak hayvanları konusunda da titiz çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Bugün İstanbul’umuzda maalesef, başıboş gezen yüzbinlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında.