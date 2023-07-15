Murat Çalış'tan LGS birincilerine ziyaret

İstanbul'un Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaşan Beril Gülser ve Ayşenur Eflal Demiray’ı ziyaret ederek başarılarından ötürü tebrik etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaşan Beril Gülser ve Ayşenur Eflal Demiray’ı ziyaret ederek başarılarından ötürü tebrik etti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 4 Haziran’da yapılan ve 1 milyon 30 bin 195 kişinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birinciliğini paylaşan komşuları Beril Gülser ve Ayşenur Eflal Demiray’ı ziyaret ederek başarılarından ötürü tebrik etti. Gülser ve Demiray’ı evlerinde ziyaret ederek hediyeler veren Başkan Çalık, öğrencilerin ailelerini de çocuklarının başarılarından dolayı tebrik etti.

Beylikdüzü Belediyesi olarak kültür merkezleri, kütüphaneler ve etüt merkezlerinde gençleri sınavlara hazırladıklarını ifade eden Başkan Çalık, “İki öğrencimizi de bu önemli başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Komşuları olmaktan da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah bahtları da açık olur. Güzel insanlarla ve güzel olaylarla karşılaşmaya devam ederler. Bu süreçte desteklerini esirgemediğinizi bildiğim siz ailelerine de teşekkür ediyorum. Biz de bundan sonra gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.