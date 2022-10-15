Muradiyesarnıç yeni çehresiyle hizmete açıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan Muradiyesarnıç Sosyal Etkinlik Merkezi, geçtiğimiz aylarda mutfak kısmında oluşan yangın sebebiyle geçici bir süre hizmete ara vermişti. Yangın sonra başlatılan tadilat sona erdi ve tesis yeniden sevenleri için hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa’nın simgesi olan doğa harikası Suuçtu şelalesini ziyaret eden misafirlerin yol üzerinde dinlenme durağı olan tesis, sabah kahvaltılarının, öğlen toplantıların ve akşam yemeklerinin vazgeçilmez durağı.

TADİLATTAN SONRA REKOR REZERVASYON

Seneler içerisinde lezzeti, kalitesi, hijyeniyle ve uygun fiyatlarıyla gönüllere dokunan Muradiyesarnıç Sosyal Etkinlik Merkezi, tadilatın bitmesiyle birlikte rekor rezervasyonla özel yemekler eşliğinde misafirlerini hem lezzete hem de huzura doyuruyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ‘’ Modern görünümü ile göz dolduran, özlenen Muradiyesarnıç Sosyal Etkinlik Merkezi’mize kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Talihsiz bir kaza atlattık Allaha şükür, hiçbir sorun yaşamadan merkezimizi hemşehrilerimize yeniden kazandırdık. İlçemizde cazibe merkezleri artıyor, Muradiyesarnıç Sosyal Etkinlik Merkezi’miz, Millet Bahçemiz, Gençlik Merkezimiz ile ilçemizin çehresini değiştirip yenilemeye devam ediyoruz.’’ Dedi .