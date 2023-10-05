Mumcular Barajı'nda su bitti, baraj kapatıldı!

Bodrum Mumcular Mahallesinde bulunan baraj, su kalmaması nedeniyle kapatıldı. Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 10 Milyon metreküp su sağlanan barajdan bu yıl düşük miktarda su depolanırken bu su da tamamen bitti.MUĞLA (İGFA) - Son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan su kullanımından kaynaklı olarak seviyesi geçtiğimiz yıllara göre çok düşük kalan Mumcular barajındaki su tükendi. Bodrum Mumcular Barajında su seviyesinin yüzde 8 dolaylarına düşmesi üzerine baraj kapatılarak su iletimi kesildi.

18 Milyon metreküp dolum hacmine sahip olan Mumcular Barajında 1 Ocak 2023 itibariyle sadece 6,37 milyon metreküp su depolanabildi.

Su rezervlerinin düşüklüğü nedeniyle yaz aylarında daha büyük su sorunlarının yaşanmaması için 25 Nisan’a kadar Mumcular Barajından su alınmadı. 26 Nisan itibariyle barajdan su alınarak Bodrum halkına verilmeye başlandı.

Bu süreçte ise Bodrum’un kış nüfusunun yaz nüfusuna göre düşük olması nedeniyle alternatif su kaynaklarından besleme yapıldı. Barajın DSİ tarafından yüzde 66’lık kısmının tarımsal sulama yüzde 36’lık kısmının ise içme suyu olarak verilmesi nedeniyle bu yıl sadece Mumcular barajından Bodrum’a 3,38 Milyon metreküp içme suyu sağlanabildi. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam 6,9 Milyon metreküp olarak tespit edilmişti. Her geçen yıl düşen baraj seviyeleri bu yıl etkisini daha da arttırırken barajdan Yarımadaya su verilmesi tamamen sona erdi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, yeraltı su kaynaklarının azalması, yağışların istenilen düzeyde olmaması ve artan su kullanımı nedeniyle özellikle Bodrum’da önemli bir su sıkıntısı yaşandığını söyledi. Ülgen, Mumcular Barajının suyunun neredeyse tükeniğini vurgulayarak, “Önemli bir su kaynağımız su kalmaması nedeniyle kapatıldı. MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak ilave su kaynakları için önemli çalışmalar yaptık yapmaya da devam ediyoruz. İlerleyen günlerde Bodrum’da suyun yetersiz olması nedeniyle kesintilerin yaşanması gündeme gelebilir. Bunun yaşanmaması için tüm ekiplerimizle gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Ancak sadece MUSKİ tarafından yapılan bu çalışmalar tek başına yetersiz kalabilir. Diğer tüm kurum ve kuruluşlarda üzerlerine düşeni yapmalı ve Bodrum’un geleceği için büyük ölçekli bir içme suyu planlaması yapılmalıdır” diye konuştu.