Muhtar Künel: Cengiz Başkan tüm sıkıntılarımızı çözdü

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, 154 mahalle projesi kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Akhisar ilçesine bağlı Çamönü mahallesini ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki mahalle ziyaretlerini sürdürerek muhtarların görüşlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, 154 mahalle projesi kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Akhisar ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi’ne ziyarette bulundu. Daire Başkanı Çakır’a, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek ve Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş eşlik etti. Mahalle Muhtarı Yusuf Künel ile bir araya gelen Daire Başkanı Serpil Çakır, vatandaşlarla sohbet ederek, istekleri de dinledi. Muhtar Yusuf Künel’eManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını da ileten Daire Başkanı Çakır, Başkan Ergün adına getirdiği hediyeleri takdim etti.

Çamönü Mahalle Muhtarı Yusuf Künel, “Mahallemize yapılan hizmetlerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum. Alt yapımız, üst yapımız yapıldı. Sondaj çalışmaları ile daha verimli ve daha sağlıklı içme suyuna kavuştuk. Dere temizliklerinden, kısmi kanalizasyon hattına kadar birçok hizmeti aldık. Cengiz Başkanımız sayesinde sıkıntılarımız birer birer çözüldü. Daha yaşanılabilir bir mahalle olduk. Çamönü mahallesi olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Emeği geçen herkese şahsım ve mahallelim adına çok teşekkür ediyorum” dedi.