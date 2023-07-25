Muhammed Adak, Şimşek ile Mardin yatırımlarını görüştü

AK Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i makamında ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’de devam eden ve yapılacak projeler hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşen AK Parti Mardin Milletvekili Dr. Muhammed Adak, Sayın Bakanımızla Mardin ile alakalı son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Adak,"Görüşmemizde özellikle Mardin'de gerçekleştirilen, devam etmekte olan ve yapılması planlanan projeler 11ile ilgili taleplerimizi Sayın Bakanımıza ilettik. Ayrıca finansmana erişimin kolaylaştırılması hakkındaki görüşlerimizi paylaştık. Sayın Bakanımız Mardin’e olan özel ilgisi ve duyarlılığı bu projelerin hızlandırılması konusunda gerekli çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi. Mardin'in gerek ekonomisi ve gerekse tarım ve turizmini canlandırmak için üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çaba sarf ediyoruz. Son yıllarda turizm alanında önemli gelişmelerin yaşandığı tarihi kentimizde turizm potansiyelini daha da geliştirmek istiyoruz. GAP'ın önemli ayağı olan sulama kanalları Mardin Ovasına ulaştırılması bölgedeki çiftçilerimize önemli bir gelir kaynağı oluşturacaktır. Bir diğer önemli konu ise Mardin sanayisini daha da güçlendirip Ortadoğu pazarına açılmasını sağlamaktır. Bu konuda bizleri ağırlayan ve dinleyen sayın Bakanımıza Mardin halkına adına teşekkür ediyorum” dedi