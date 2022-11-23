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Muğla’nın suyu kontrol altında

GÜNDEM 23.11.2022, 16:00
Muğla’nın suyu kontrol altında

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Bodrum ve Marmaris’te bulunan laboratuvarlarında İl genelinde gelen 83 bin atık su ve içme suyu analizi yapıldı.MUĞLA (İGFA) -Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, atık su ve içme suyunun kontrolü için Bodrum ve Marmaris ilçelerinde bulunan Çevre Analiz Laboratuvarları’nda çalışmalarına devam ediyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardına göre akredite olan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analiz Yeterlik Belgesini almış olan Bodrum ve Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarlarında Muğla’nın atık su ve içme suyu analiz ediliyor.

83 BİN 467 ANALİZ YAPILDI

İçme suyunda bulanıklık, demir, nitrat gibi 15 parametre, atık suda azot, fosfor, yağ/gres gibi 7 farklı parametrenin analizinin yapıldığı laboratuvarlarda 2021 yılında 6 bin 564 atık su ve içme suyu analizi yapılırken, bu analizlerde 39 bin 415 parametre incelendi. 2 kimyager, 2 biyolog, 1 gıda mühendisi ve 1 çevre teknikerinin çalıştığı laboratuvarlarda bugüne kadar 37 bin 282’si atık su, 46 bin 185’i içme suyu analizi olmak üzere toplam 83 bin 467 analiz yapıldı.

Analizler arasında tesis kontrol, şebeke kontrol, kuyu/kaynak kontrolleri, iç izleme gibi kontroller yer alıyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 31 adet atıksu arıtma tesisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yapılması istenen iç izleme analizleri ile tesislerin verimli ve standartlara uygun çalışabilmesi adına her hafta düzenli olarak tüm analizler iki laboratuvarda yapılıyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bodrum ve Milas ilçelerinde Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca, Fethiye, Seydikemer ilçelerimizde ise Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarı hizmet verdiğine dikkati çekilerek, yapılan analizler sayesinde olumsuzlukların en aza indirgenmesi, bu sayede gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesinin sağlandığı kaydedlidi.

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