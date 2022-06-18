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Muğla’nın maden ihracatında yüzde 44’lük artış

GÜNDEM 18.06.2022, 09:09
Muğla’nın maden ihracatında yüzde 44’lük artış

Muğlalı maden ihracatçıları 2022 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin ihracatına yüzde 44’lük artışla 53 milyon dolar katkı sağladı. Ege Maden İhracatçıları Birliği yeni dönemin ilk üye buluşmasını Muğla'da gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğlalı maden ihracatçıları 2022 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin ihracatına yüzde 44’lük artışla 53 milyon dolar katkı sağladı. Muğla’nın maden ihracatı 2021 yılının ilk beş aylık döneminde 37 milyon dolar olmuştu.

Muğla’nın ihracatında madencilik sektörünün en güçlü ikinci sektör konumunda olduğunu vurgulayan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, EMİB’ten 2021 yılında ihracat yapan bin 200 üyelerinin 125’inin Muğlalı olduğunu kaydetti. 

Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak, 2022-26 döneminde İzmir dışında ilk Yönetim Kurulu Toplantılarını Muğla’da yaptıklarını dile getiren Alimoğlu, üye buluşmalarında da ilk toplantıyı Muğlalı maden ihracatçılarıyla gerçekleştirdiklerini aktardı.

22 Nisan 2022 tarihinde yapılan genel kurulda üyelerinin teveccühüyle Ege Maden İhracatçıları Birliği’nde göreve geldiklerini anlatan Alimoğlu, “Muğlalı meslektaşlarımız Kaymin Mermerden Halilullah Kaya, Dumanlar Mermerden Zeynep Duman ve Kar Madencilikten Emre Karaöz Muğlalı maden ihracatçılarımızı temsilen ekibimizde yer aldı. Muğlalı firmalarımız Ege Maden İhracatçıları Birliğimiz üzerinden 2021 yılında 133 milyon dolar ihracata imza attı. Bu ihracatın 87 milyon doları doğal taş oldu” şeklinde konuştu. 

4 yıl sonunda 12 milyar dolar ihracat hedefliyoruz

Madencilik sektörü olarak 2021 yılında Türkiye ihracatına 6 milyar dolar katkı sağladıkları bilgisini veren Alimoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Madencilik sektörümüzün ihracatının 2,2 milyar dolarını doğal taş sektörümüz gerçekleştirdi. Görev süremizin sonunda hedefimiz Maden ihracatımızı 12 milyar dolara çıkarmak için sizlerle birlikte projeler geliştireceğiz. Bu süreçte üyelerimizin önerileri bizim için her zaman öncelikli ve yol gösterici olacak.”

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Muğla’daki “Üye Buluşması”na Muğla Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül, MAPEG, Doğaltaş Daire Başkanı Mustafa Yıldız, TÜMMER Başkanı Hanifi Şimşek, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Mustafa Ercan, Muğlalı maden ihracatçı firmaları yetkilileri katıldı. 

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