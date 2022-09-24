Muğlalı kahraman gaziler Çanakkale’den gururla döndü

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Çanakkale’ye gönderdiği 77 Gazi gurur dolu duygularla Muğla’ya döndü.MUĞLA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik ve Mareşallik” unvanı verilmesinin 101. Yılı ve Gaziler Günü nedeni ile Muğla Büyükşehir Belediyesi gazilere Çanakkale gezisi düzenledi. Muğla’da yaşayan 77 gazi iki günlük gezide Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, Anzak Koyu, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı, Anafartalar, Kabatepe’de kurulan tüm Çanakkale Savaşları’nı anlatan Simülasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Dünya tarihinin değiştiği, geçilmez Çanakkale topraklarında iki gün geçiren gaziler duygusal anlar yaşadı. Rehberler eşliğinde düzenlenen turda üzerine bastıkları topraklarda yaşananları dinleyen gaziler duygularını şöyle dile getirdi.

Geziye katılan Fethiye’den Kıbrıs Gazisi Durmuş Ali Dağdelen; “Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Osman Gürün’e çok teşekkür ediyorum çünkü Çanakkale’de yaşanan destanı bize tekrar yaşattı. Çanakkale’de ne canlar gitmiş, binlerce şehidimiz var, gelmeyenler mutlaka gelsinler bu vatan nasıl kazanılmış.

Dalamandan Gazi Süleyman Çetin; “Şu anda duygularımı zor ifade ediyorum. Allah bize Mustafa Kemal’i özel olarak göndermiş. Türk ulusunu kurtarmış, İslamiyeti yaşatmış, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurtarmış, böyle bir kahraman dünyada hiçbir devlete nasip olmamıştır.

Kıbrıs Gazisi Menteşe’den Süleyman Taşkesen; “Onlar yokluk içerisinde büyük mücadele verdiler. Onların mücadelesi, kahramanlığı sayesinde bugün ayaktayız. Ben kendim de Kıbrıs Gazi’siyim. Savaştığımız Kıbrıs’ı, şehirlerini hiç görmemiştim. 45 yıl sonra Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Osman Gürün sayesinde bağımsızlığı için savaştığımız toprakları, Lefkoşa’yı, Girne’yi, Magosa’yı gördüm.” Kıbrıs Gazisi Milas’tan Mehmet Sarban; “Ben Kıbrıs Gazisi’yim. Vuruldum, yaralandım ama Çanakkale bambaşka. Her metrekaresi Türk Milleti’nin canıyla, kanıyla alındı.” Ayrıca Muğlalı Gaziler gezi esnasında Gaziantep’ten Çanakkale’yi ziyarete gelen gençlerle de hatıra fotoğrafları çekildi.