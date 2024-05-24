Muğlalı kadın üreticiler kazanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıl Keçisi projesi tüm ilçelerde meyvelerini vermeye, kadın üreticilere kazandırmaya devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - 2019 yılında il genelinde kadın üreticiler için Kıl Keçisi projesini başlatan ve bugüne kadar 379 kadın üreticiye 1137 kıl keçisi dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteklemesi meyvelerini veriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kıl keçisi desteklemesine katılan kadın üreticiler proje ile keçi sayısını arttırdıklarını, aile ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Projeden 2020 yılında yararlanan ve 3 keçi alan üretici Demet Telli, Kavaklıdere ilçesinde çiftliğinde keçi sayısını 20’ye çıkardı. Aile ekonomisine katkı sağladığını söyleyen Demet Telli çocuklarıyla birlikte bu işten keyif aldığını belirtti. Yatağan ilçesinde keçilerini yetiştiren Elif Keskin’de 3 keçi ile başladığı üretimde şu an 10 keçisi olduğunu, ailesi ve kendi bütçesine ek gelir sağladığını belirtti.

“HERKES MUTLU OLDUĞU, SEVDİĞİ İŞİ YAPMALI”

Kıl Keçisi destekleme projesinden yararlanan Tarih bölümü mezunu üretici Cansu Biçer ise 4 yıl resmi kurumlarda çalıştığını ama toprağıyla, üretimle ilgilenmenin kendisini daha mutlu ettiğini belirterek, “Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kıl keçisi projesini duydum. Muhtarımızın da yardımları ile bende katıldım. Keçilerimizi aldık ve süt keçilerimizle birlikte sürü haline getirdik. Yapabilir miyiz diye aklımızda soru işaretleri vardı. Şimdi sütünü satarak, keçi peyniri yaparak evimize katkı sağlıyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra dört yıl kurumlarda çalıştım. Kızım olduktan sonra evimden uzaklaşmak istemedim. Bağ bahçe derken kendimi keçi yetiştiriciliği içinde buldum ve çok hoşuma gitti. Yaklaşık 4 senedir bu işi yapıyorum.Keçiyle başladım şimdi koyunlarım da var. Ayrıca sosyal medya hesabım üzerinden de bahçemdeki diğer meyve ve sebzeleri işleyip satıyorum, Yaptığım işten çok mutluyum ve paramı da kazanıyorum. Herkes sevdiği işi yapmalı, varsa herkes bir karış toprağına sahip çıkmalı.” dedi.