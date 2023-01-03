Muğla Zabıtası sağlıklı gıda için görev başında

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, halk sağlığının korunması, usulsüz taşıma ve satış yapılmasının önüne geçmek için yaptığı denetimlerde 2022 yılında 3 bin 235 kg. çeşitli hayvan eti ve et katkılı ürün tespit ederek imhasını sağladı.MUĞLA (İGFA) - Toplum ve vatandaş sağlığı için il genelinde denetimlerine devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 2022 yılında 1500 üretim ve satış yapan iş yerini denetledi.

Bu denetimlerde sağlıksız koşullarda taşıma, üretim ve satışı yapılan 750 kg kanatlı hayvan eti, 1100 kg küçükbaş hayvan eti, 230 kg sakatat, 200 kg deniz ürünü(karides, midye,balık), 500 adet et katkılı ürünün (lahmacun) imhası yapıldı.

Denetimlerde 38 işletme ve şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçen bin 920 adet ürün imha edilip, 300 ürün satıştan men edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri son olarak kesim taşıma ve menşei belli olmayan 350 kilogram hindi eti, 305 kilogram sucuk ürünü tespit etti. Tespit edilen hindi ve sucuk etleri Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kontrolünde imha edildi.