Muğla'ya 'Arıtma Suyu ile Tropik Sera' ödül getirdi

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yeni Şehirler Fikir ve Proje yarışmasında ‘Arıtma Suyu ile Tropik Sera’ projesi Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ödül getirdi. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi arıtma suyu ile tropikal meyve yetiştirerek suyun verimli kullanılmasını sağlayacak.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde hayata geçirdiği hizmet ve projeler ödülleri de beraberinde getiriyor.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Yeşil Şehirler Fikir ve Proje yarışmasına katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve atık yönetimi kategorisinde ‘Arıtma Suyu ile Tropik Sera’ projesi ile ödüle layık görüldü.

Muğla için sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesive tarımsal üretime katkı sağlanması içinüretilen ‘Arıtma Suyu ile Tropik Sera’ projesi kapsamında Dalaman ilçesinde arıtma su kullanılarak oluşturulacak tropik serada tropikal ürünler yetiştirilecek.

Dalaman Atık Su Arıtma Tesisine yakın bir bölgede kurulacak serada arıtma tesisinden uygun koşullarda elde edilecek su ile kısıtlı su kaynaklarının ekonomik kullanılmasına ve bölgenin iklimine uygun tropikal bitki üretimi ile alternatif tarım ürünü üretimine katkı sağlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, sulama için alternatif kaynak arayışı önem kazandığına dikkati çekilerek, "İklim değişikliği sebebiyle sıcaklık değerlerinde ve iklim kuşaklarında değişimler gözlemlenmekte olduğundan tarım ürünleri açısından alternatif ürün üretimi arayışlarına sebep olmaktadır. Tropikal iklim kuşağına geçmekte olan bölgemizde, sulama için alternatif kaynakların oluşturulması, tarım ürünlerin üretilmesi, bölge çiftçilerinin bu ürünlerin yetiştirilmesi hususunda farkındalığının olması ve mali değeri yüksek tarım ürünlerinin ekonomiye kazandırılması önemlidir. Çevreye duyarlı projelerimiz ile şehrimize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.