Son Dakika

Muğla üretiyor, Büyükşehir destekliyor

GÜNDEM 17.01.2024, 15:56
Muğla üretiyor, Büyükşehir destekliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden itibaren çiftçiye, kooperatiflere verdiği destekle il genelinde tarımsal üretimin artmasını ve üreticinin daha fazla gelir elde etmesini sağladı.MUĞLA (İGFA)  - 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da tarıma, üreticiye destek olmak için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi verimli toprakları, başat ürünleri ile tarım kenti olan Muğla’da üretimin artmasını, üreticinin kazanmasını en önemlisi de üreticilerin topraklarını satmamasını sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarıma destek olmak, üreten köylüyü tekrar milletin efendisi yapmak için ilk olarak Türkiye’nin en donanımlı Yerel Tohum Merkezi ve Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarını kurdu. 976 Yerel tohumu kısa zamanda envanterine ekleyen Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin tüm illerine analizleri yapılan yerel tohumlardan 18 Milyon dağıttı.Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı'nda 2015 yılından bugüne kadar 11 bin 378 toprak, 5 bin 308 bitki, 654 su olmak üzere toplam 17 bin 340 analiz gerçekleştirildi ve Muğla’nın toprak haritası çıkarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile başlattığı alım garantili çiçek üretimi, kısa zamanda 30 seraya ulaştı ve bugüne kadar 25 Milyon çiçek üretti.

Ayrıca, 27 dönüm arazide Koku Vadisi projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Menteşe İlçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nin lavanta merkezi olmasını ve lavanta şenliklerine ev sahipliği yapmasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi Marmaris Çamlı Mahallesi’nde 20 bin 740 m² arazide hayata geçirdiği proje ile Tıbbi Bitkiler Koleksiyon bahçesine 125 çeşit tıbbi bitkinin dikimini yaptı.

Tarım kenti olan Muğla’da üreticiye destek olmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bugüne kadar üreticilere 151 bin 780 badem, ceviz, zeytin, incir, kestane fidanı dağıttı. Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtımını yaptığı bu fidanlar yaklaşık 6 bin dekar araziye dikildi ve 1805 üretici yararlandı.

Muğla’da tarım ve hayvancılık desteklemesi kapsamında Kıl Keçisi dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 11 ilçede 379 kadın üreticiye 1137 adet kıl keçisi desteği sağladı. Kadın üreticileri desteklemek, üretime katılmalarını sağlamak için 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesi il genelinde yoğun ilgi gördü.

 Yine Muğla Ticaret Borsası ile Gıda Analiz Laboratuvarı kurulumunda sona yaklaşan Büyükşehir Belediyesi bu laboratuvarda da zeytinyağı ve bal analizleri yapabilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’da faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifleri “Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi” adı altında bir araya getirerek tek bir çatı altında birleşmelerine öncülük etti.Muğla Tarım Güçbirliği kooperatifi 14 kooperatifle protokol yaparak kooperatiflerin güçlerini birleştirmesini sağladı.

Verimli toprakları, başat ürünleri ile Muğla’nın çok önemli bir tarım kenti olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün gerçekleştirdikleri çalışmalar ve projelerle üreten köylünün emeğinin karşılığını aldığını ve topraklarını satmadığını söyledi

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 20 53
2. Galatasaray 20 51
3. Trabzonspor 20 37
4. Beşiktaş 20 35
5. Rizespor 20 32
6. A.Demirspor 20 29
7. Antalyaspor 20 29
8. Kayserispor 20 29
9. Başakşehir 20 26
10. Kasımpasa 20 26
11. Sivasspor 20 25
12. Ankaragücü 20 24
13. Alanyaspor 20 22
14. Hatayspor 20 21
15. Samsunspor 20 21
16. Gaziantep FK 20 21
17. Karagümrük 20 20
18. Konyaspor 20 19
19. Pendikspor 20 16
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 45
2. Göztepe 18 35
3. Kocaelispor 18 33
4. Bodrumspor 18 32
5. Sakaryaspor 18 32
6. Ahlatçı Çorum FK 18 30
7. Bandırmaspor 18 30
8. Gençlerbirliği 18 28
9. Ümraniye 18 23
10. Boluspor 18 23
11. Manisa FK 18 22
12. Erzurumspor 18 20
13. Adanaspor 18 20
14. Keçiörengücü 18 19
15. Şanlıurfaspor 18 16
16. Tuzlaspor 18 16
17. Altay 18 11
18. Giresunspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. M.City 20 43
3. Aston Villa 21 43
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 20 34
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 21 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Girona 20 49
2. Real Madrid 19 48
3. Athletic Bilbao 20 41
4. Barcelona 19 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 20 32
7. Real Betis 20 31
8. Valencia 20 29
9. Las Palmas 20 28
10. Getafe 19 26
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Deportivo Alaves 20 20
14. Mallorca 20 19
15. Villarreal 20 19
16. Celta Vigo 20 17
17. Sevilla 20 16
18. Cadiz 20 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 20 6