Muğla üretiyor, Büyükşehir destekliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden itibaren çiftçiye, kooperatiflere verdiği destekle il genelinde tarımsal üretimin artmasını ve üreticinin daha fazla gelir elde etmesini sağladı.MUĞLA (İGFA) - 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla’da tarıma, üreticiye destek olmak için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi verimli toprakları, başat ürünleri ile tarım kenti olan Muğla’da üretimin artmasını, üreticinin kazanmasını en önemlisi de üreticilerin topraklarını satmamasını sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarıma destek olmak, üreten köylüyü tekrar milletin efendisi yapmak için ilk olarak Türkiye’nin en donanımlı Yerel Tohum Merkezi ve Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarını kurdu. 976 Yerel tohumu kısa zamanda envanterine ekleyen Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin tüm illerine analizleri yapılan yerel tohumlardan 18 Milyon dağıttı.Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı'nda 2015 yılından bugüne kadar 11 bin 378 toprak, 5 bin 308 bitki, 654 su olmak üzere toplam 17 bin 340 analiz gerçekleştirildi ve Muğla’nın toprak haritası çıkarıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile başlattığı alım garantili çiçek üretimi, kısa zamanda 30 seraya ulaştı ve bugüne kadar 25 Milyon çiçek üretti.

Ayrıca, 27 dönüm arazide Koku Vadisi projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Menteşe İlçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi’nin lavanta merkezi olmasını ve lavanta şenliklerine ev sahipliği yapmasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi Marmaris Çamlı Mahallesi’nde 20 bin 740 m² arazide hayata geçirdiği proje ile Tıbbi Bitkiler Koleksiyon bahçesine 125 çeşit tıbbi bitkinin dikimini yaptı.

Tarım kenti olan Muğla’da üreticiye destek olmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bugüne kadar üreticilere 151 bin 780 badem, ceviz, zeytin, incir, kestane fidanı dağıttı. Büyükşehir Belediyesi’nin dağıtımını yaptığı bu fidanlar yaklaşık 6 bin dekar araziye dikildi ve 1805 üretici yararlandı.

Muğla’da tarım ve hayvancılık desteklemesi kapsamında Kıl Keçisi dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 11 ilçede 379 kadın üreticiye 1137 adet kıl keçisi desteği sağladı. Kadın üreticileri desteklemek, üretime katılmalarını sağlamak için 2 dişi 1 erkek kıl keçisi dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesi il genelinde yoğun ilgi gördü.

Yine Muğla Ticaret Borsası ile Gıda Analiz Laboratuvarı kurulumunda sona yaklaşan Büyükşehir Belediyesi bu laboratuvarda da zeytinyağı ve bal analizleri yapabilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’da faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifleri “Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi” adı altında bir araya getirerek tek bir çatı altında birleşmelerine öncülük etti.Muğla Tarım Güçbirliği kooperatifi 14 kooperatifle protokol yaparak kooperatiflerin güçlerini birleştirmesini sağladı.

Verimli toprakları, başat ürünleri ile Muğla’nın çok önemli bir tarım kenti olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün gerçekleştirdikleri çalışmalar ve projelerle üreten köylünün emeğinin karşılığını aldığını ve topraklarını satmadığını söyledi