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Muğla turizmin yıldızı olacak

GÜNDEM 14.01.2023, 08:54
Muğla turizmin yıldızı olacak

Kültür, sağlık, spor, denizcilik ve Agro turizmi konusunda uzun zamandır çalışmalar yapan Muğla’da somut adımlar atılmaya başlandıMUĞLA (İGFA) -  Özellikle arkeolojik çalışmalarla 2022’nin yıldızı olan Muğla, sağlık, spor, denizcilik ve agro turizminde de başarıyı yakalamak için güç birliği içine girdi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın kültürel mirasları korumak ve gün yüzüne çıkarmak için yapılan çalışmalara verdiği destek ve ilgi kısa sürede meyvesini verip, ören yerlerinin ve ziyaretçi sayısının artmasına neden oldu.  Bilim insanlarıyla istişare yapılarak disiplinli ve istikrarlı  çalışmaları neticesinde başarı yakalanınca, Vali Tavlı rotayı şimdi de turizm profesyonellerine çevirerek, Türkiye Yüzyılı’nda Muğla’yı turizmde lider konuma getirmeyi hedefledi.

Muğla’da Turizmin 2022 yılı performansının değerlendirildiği,  önümüzdeki yıllarda ve Türkiye Yüzyılında turizm verimliliğini artırarak Muğla’nın turizmin parlayan yıldızı olmasını sağlayacak projelerin görüşüldüğü toplantı bu hafta da Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı. Akyaka Yücelen Otel’de yapılan toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın yanı sıra Vali Yardımcısı Murat Sarı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, İl Sağlık Müdür Vekili ve Halk Sağlığı Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, Muğla Valiliği AB ve Proje Ofisinden Buket Ballıel Ünal ve Dr. Çiğdem Demirci ile turizm sektöründe görev yapan genel müdürler katıldı.

Muğla Valiliği Avrupa Birliği ve Proje ofisinden Dr. Buket Ballıel Ünal Gastronomi Turizmi ve Spor Turizmi konularında sunum yaptı. Muğla’nın antik çağlardan bu güne şifa merkezi olduğunun belirtildiği toplantıda şifa dağıtan asırlık yemek kültürünün gelen misafirlere tanıtılması ve Muğla gastronomisinin turizmle buluşması çalışmalarının yanında dört mevsim spor dört mevsim turizm mottosu ile başlatılan Spor Turizmi çalışmaları anlatılarak istişare edildi. Muğla Valiliği Avrupa Birliği ve Proje ofisinden Dr. Çiğdem Demirci ise Sağlık Turizmi konusunda yapılan çalışmaları ve işbirliği imkânlarını anlattı.

EŞSİZ İMKANLAR

Toplantıda yaptığı konuşmada Muğla’nın Turizm potansiyelinin geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların sektör devlet işbirliğinde ivme kazandığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı “Ege ile Akdeniz’in buluştuğu muhteşem doğası, tarihi ve kültürel zenginliği ile öne çıkan, kıyı turizminin yanında alternatif turizm türlerinde eşsiz imkânlara sahip olan, dört mevsim turizmin hedeflendiği Muğla’da yapılan çalışmaların sonuçlarının görülmeye başlandı” dedi.

Tarih ve Kültür Turizmi altyapısında da önemli ilerlemeler kaydedildiğini, pek çok tarihi ve kültürel zenginlimizin turizme kazandırıldığını belirten Vali Orhan Tavlı Tarih ve Kültür Turizmi potansiyelinin geliştirilmesi kapsamında sağlanan desteklerin önümüzdeki yıllarda da artarak devam edeceğini belirtti.

Turizmde bu sene yakalanan sayıların hem Muğla ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katkılar sunduğunu, Turizm’de birçok Avrupa ülkesinden daha iyi, daha kaliteli hizmetler verildiğini belirten Vali Orhan Tavlı, Geleneksel Türk misafirperverliğini modern işletmecilik anlayışıyla harmanlayarak ortaya koyduğu kaliteli hizmet ile Türkiye Yüzyılında Muğla’nın turizmin parlayan yıldızı haline gelmesi sürecine katkı sunan turizm sektörü yöneticilerine teşekkür etti.

Sektör temsilcilerinin de sorun, talep ve beklentilerini anlattıkları toplantıda 2022 yılının değerlendirmesi yapıldı. Önümüzdeki yıllarda ve Türkiye yüzyılında izlenecek turizm stratejileri konusunda istişarelerde bulunuldu.

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