Muğla'nın kendi üretimi 5,5 milyon TL'lik tasarruf sağladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin modern araç gereçle donattığı Marangoz Atölyesi, ürettiği sosyal donatılarla 5 milyon 506 bin TL’lik tasarruf sağladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin modern araç gereçlerle donatarak oluşturduğu Marangoz Atölyesinde büro mobilyaları, piknik masaları, banklar, kamelyalar, oturma grupları ve Atatürk köşeleri gibi ahşap ürünler dışarıdan hizmet almadan ve piyasanın altında maliyetle imal ediliyor.

2014 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi’nin marangoz atölyesinde piyasa fiyatı 7 Milyon 995 bin TL maliyeti olan ürünler 2 Milyon 489 Bin TL maliyetle imal edilerek 5 Milyon 506 Bin TL’lik tasarruf sağlandı.



Usta ellerde tasarlanarak üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilirken, üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından titizlikle yürütülüyor.

Uzman personelin görev aldığı marangoz atölyesinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı binalarda eskiyen dolap, mobilya, mutfak dolapları ve soyunma kabinleri gibi ahşap yerler yenileniyor.

Ayrıca belediyeye ait yeni binaların iç ahşap düzenlemelerini de dışarıdan temin etmeden kendileri yapıyor. Atölyede üretilen birbirinden güzel ürünler sayesinde Büyükşehir’in maliyetleri azaltılırken, en kaliteli ürünler Muğla’nın dört bir yanını süslüyor.

Bu sayede Büyükşehir Belediyesi dışarıdan hizmet almadan ve ekstra bütçe ayırmadan kendi mobilyasını kendisi üretirken, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin marangoz atölyesinde piyasa fiyatının altında iş yapılarak yüzde 69 oranında tasarruf sağlandı.