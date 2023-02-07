Muğla Milas'tan yardım seferberliği

Muğla'da Milas Belediyesi’nin depremden etkilenen yurttaşlara ulaştırılmak üzere başlattığı Afet Yardım Kampanyasına duyarlı hemşerilerimiz yoğun ilgi gösteriyor.MUĞLA (İGFA) - Deprem bölgesi için başlatılan yardım seferberliği kapsamında Milas Belediye Ek Hizmet Binası arkasındaki alanda vatandaşlardan gelen yardım kolilerini tutanak karşılığında teslim alan görevliler, malzemeleri sınıflandırarak tırlara yükleme yapıyor.

Kampanyanın yürütüldüğü alana giderek çalışmaları yakından takip eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yaşanılan büyük felaket karşısında halkın duyarlılığının devam ettiğini belirterek, "Hemşerilerimizin bizlere ulaştırdığı yardım kolilerini kayıt altına alıyoruz. Toplanan malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelerimize en kısa sürede sevk edeceğiz. Deprem bölgesinde hava şartlarından kaynaklı çok zor durum söz konusu. Bu anlamda bölgede ihtiyaç olabilecek her türlü malzemeyi bizlere ulaştırarak destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Malzemeler arasında çadır, çadır içi ısıtıcı, power bank, aydınlatma lambası eksik. Yurttaşlarımızdan özellikle bu eksikleri giderme konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" diye konuştu.