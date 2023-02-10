Muğla Milas'tan 30 bin koli su

Muğla Milas Belediyesi Labranda Su Fabrikası, deprem bölgesindeki afetzedelerin içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Labranda Su Fabrikası, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve on şehirde yıkıma neden olan depremde içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına hız verdi.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Labranda Su Fabrikası’ndan yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki afetzedelerin içme suyu ihtiyacına yönelik Labranda suyu gönderimine aralıksız devam ettiği belirtilirken, “Çok fazla talebimiz var. Bugüne değin Milas Belediyesi ve özel sektör olarak deprem bölgesine 30 bin koli su gönderdik. Program dahilinde hızlı bir şekilde çalışıp sularımızın sevkiyatını yapmak için özveriyle çalışıyoruz” denildi.