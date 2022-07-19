Muğla Milas'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.MUĞLA (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesi Kaplankaya mevkiindeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına karadan ve havadan müdahalesini sürdürüyor.

Çalışmalara yönelik paylaşımda bulunan Genel Müdürlük, "Ormanın Kahramanları Yeşil Vatan’ın her karışı için alevlerle mücadele ediyor" yorumuyla görüntüleri söndürme anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

https://twitter.com/OGMgovtr/status/1549401637462188036