Muğla Milas'ta zabıtlar dilencilere göz açtırmıyor

Muğla'da Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler halkın manevi duygularını sömüren dilencilere yönelik uygulamalarına devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara göz açtırmıyor. Ekipler, il dışından gelen dilenciler de yaşadıkları şehirlere geri gönderiyor.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün de destek verdiği uygulamada 5 dilenci üzerlerindeki paralarla birlikte yakalandı.

Uygulamada yakalanan dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nu gereğince yasal işlem ve cezai işlem uygulanarak üzerilerinde tespit edilen paraya da el konuldu. Belediye’den yapılan açıklamada, vatandaşların dilencilerle ilgili Zabıta Müdürlüğü’ne ait 153 no’lu telefondan yapacağı ihbarlar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.