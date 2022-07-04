Muğla Milas'ta yüzde 50 hibeli kışlık sebze fidesi desteği

Muğla'da Milas Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaşayan yurttaşların ekonomik refah seviyelerini arttırmak ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile alternatif gelir yaratabilmek adına gerçekleştirdiği proje ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.MUĞLA (İGFA)- Milas Belediyesi'nin projesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından talepte bulunan ve uygun koşulları sağlayan vatandaşlara yüzde 50 hibeli kışlık sebze fidesi desteği sağlanacağı duyuruldu.

Başvuruların 5 – 8 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı bildirilirken, başvuruda istenen belgeler 2022 yılı ÇKS belgesi, Ziraat Odası Kayıt Belgesi, Kimlik Fotokopisi ve Talep Formu olarak açıklandı.

Destekleme yapılacak kışlık sebzeler ise Beyaz Lahana, Kırmızı Lahana, Brokoli ve Karnabahar olacak.

Başvuru için gerekli olan talep formları Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilecek olup, talep formları müdürlüğe şahsen teslim edilecek.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Belediyesi olarak daha insana dokunan, daha üretime dönük ve özellikle ekonomik sıkıntıları çok derin hissettikleri bu dönemde aile ve şahıs bütçesini geliştirecek destek ve programlar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Açıklamada, proje kapsamında Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından talepte bulunan ve uygun koşulları sağlayan vatandaşlarımıza yüzde 50 hibeli kışlık sebze fidesi desteği sağlanacağı, projenin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını dilendi.