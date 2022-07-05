Muğla Milas'ta üreticiye 1 milyon 300 Bin TL değerinde yem desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi Milaslı üreticilere 1 milyon 300 bin TL değerindekaba yem dağıtırken bunun yanı sıra 5 ton kapasiteli “süt soğutma tankı” desteklemesinde bulundu.MUĞLA (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana tarım ve hayvancılığa destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas Belediyesi ve Milas Ziraat Odası ile birlikte ürettiği 55 ton danelik yem ve 50 ton saman balyasını üreticilere dağıttı.Büyükşehir Belediyesi böylece üreticilere yaklaşık 1 milyon 300 bin TL değerindekaba yem desteği sağladı.

Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 150 hayvana sağlanan kaba yem desteğinin yanı sıra üreticilerin kendi ürettiği sütleri hijyenik ortamda saklayabilmeleri ve katma değerinin artması amacıyla Savran Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne 5 ton kapasiteli süt soğutma tankı desteklemesinde bulundu.

Milas’ın Savran Mahallesinde düzenlenen kaba yem dağıtım törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Milas Savran Kooperatif Başkanı Hasan Hüseyin Demirci, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Savran Mahalle Muhtarı İsmail Avcı ve kooperatif üyeleri ile üreticiler katıldı.

Kaba yem dağıtım töreninde konuşan Milas Savran Kooperatif Başkanı Hasan Hüseyin Demirci, girdilerin çok yüksek olduğu bu dönemde belediyemizin bizlere verdiği destek çok önemli olduğunu belirterek, "Kooperatif olarak şarküteri açarak, mandıra kurarak kooperatifimizi daha da ileri götüreceğiz. Hep birlikte daha güzel günler göreceğiz” dedi.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ise, tarımsal girdilerdeki pahalılığın üreticilerin önünü kestiğini belirterek, "Çiftçilerimiz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Kooperatifler ve birlikler desteklenmesi gereken kurumlar. Savran’da bulunan kooperatifimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Üreticilerimize desteğini hiç esirgemeyen başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e ve Milas Belediye Başkanımız Muhammet Tokat’a teşekkür ederim” dedi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat “ Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür etmek istiyorum. Belediyelerin tarımla ilgili alanlarda da etkin faaliyet göstermesi gerektiği fikri ve mayası Muğla Büyükşehir Belediyemizden çıktı. Üretmek ve üretime destek vermek zorundayız. Üretime destek vermeye devam edeceğiz. Beraber yol yürüdüğümüz, Büyükşehir Belediyemize, Ziraat Odamıza, tük kooperatif ve birliklerimize yürekten teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyemizle birlikte belediyelerimizin kendi arazilerinde, kendi imkânlarıyla ürettiği kaba yem dağıtımı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, üretimde yükselen maliyetlerin çiftçilerin belini büktüğünü ve bunun biran önce ortadan kaldırılması için gereken tarım politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Üretimde kadının rolünün büyük olduğunu belirten Başkan Gürün, bu destekle yaklaşık 1 milyon 300 bin TL değerinde bir katkı sağladıklarını belirterek, "Büyükşehir olduğumuzdan beri tarım önceliğimiz. Atatürk’ün “Milli ekonominin temeli tarımdır” öngörüsünün ne kadar doğru olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Tarım laboratuvarları, yerel tohum merkezi, meyve sebze kurutma tesisi, kooperatif desteklemeleri ve daha birçok hizmetle üreten bir Muğla için çabalıyoruz. Özellikle kooperatiflerimize destek veriyoruz ve güç birliği yapıyoruz. Sadece et, süt değil et ve süt ürünlerinin üretimini de teşvik ediyoruz. Markalaşmamız, birlikte üretmemiz gerekiyor. Çok yakında “Kooperatifler Birliği” kuruluşu içinde adımlar atacağız. Üretim kazanca dönüşecek, katma değeri yüksek ürünlere gençler toprağına dönecek. Kırsal ve kıyısal birlikte gelişecek. Muğla tarım, hayvancılık, turizm ve kültür kenti. En büyük zenginliği de sevgi, hoşgörü ve güleryüzü benimsemiş insan zenginliği. Birbirimize güvenelim, umutlu yarınlara birlikte yürüyelim” diye konuştu.