Muğla Milas'ta teknolojik dönüşüm sürüyor

Muğla'da bünyesindeki tüm birimlerinde dijital dönüşüm seferberliğini sürdüren Milas Belediyesi, kurum taşınmazlarını Milas Akıllı Merkez(MAM) sistemi sayesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) altyapısı ile yönetmeye başladı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi; kurum taşınmazlarının takibi projesi kapsamında kuruma ait taşınmazları, kiradaki taşınmazları, ecrimisiller ve park alanlarını belirleyerek sistem üzerinde kayıt altına aldı.

Sistem ile coğrafi konum bilgileri de oluşturularak harita üzerinden takip edilmesi sağlanırken, BelsisCAD sistemi aracılığıyla sayısallaştırılan taşınmazların, ecrimisillerin ve parkların sahada tespit ve kontrolü için altyapı hazırlandı.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen saha çalışması ile alanların yerinde tespiti yapılarak, içerisinde yer alan ecrimisil ve kira alanları tespit edildi, raporlandı ve fotoğraflandı.

Milas Akıllı Merkez (MAM) Gayrimenkul Yönetim Sistemi teknolojik altyapısı ile saha çalışmasında elde edilen sözel veriler, sayısal ortama aktarılarak entegre bir sistem kuruldu. Aynı zamanda belediyede kullanılmakta olan Yönetim Bilgi Sistemi yazılımları ile entegrasyon sağlanarak, Analitik Bütçe ve Muhasebe, sicil, Kimlik Paylaşım Sistemi, tahsilat, kira sistemleri ile online ve entegre çalışması sağlandı.

Bu sayede kuruma ait tüm taşınmaz işlemlerinin tek bir sistem üzerinden gerçekleştirilmesiyle; taşınmaz kayıtlarının sağlıklı bir veri altyapısında saklanması, gelir kayıplarının engellenmesi, Sayıştay raporlarının alınması ve işlemlerin Web, Mobil ve CBS ortamlarından pratik bir şekilde yapılması ile zaman yönetimi ve verimli çalışılması sağlandı.

Projenin devamında; tüm Milas’a ait çalışma yapılarak Tek Adres Sistemi’ne geçilecek, böylelikle vatandaşların belediyedeki iş ve işlemlerini hızlandırmak için belediyeye gelmeden web ve mobil cihazlardan üzerinden işlem yapılması sağlanacak, E-Belediye sistemi üzerinden Emlak, Çevre, İlan Reklam beyanları alınacak ve aynı zamanda vergi, harç vb. hata ve kayıpları minimuma indirilecek.