Muğla Milas'ta tarıma değer katılıyor

Muğla'da Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde sürdürülebilir tarım hamlesini sürdürüyor. Kasım ayında 12 mahalledeki 110 üreticiye teslim edilen yüzde 50 hibe destekli buğdayların ekildiği tarlalarda incelendi.MUĞLA (İGFA) - Son yıllarda ülkemizde ve bölgemizde görülen kuraklık ve tarımda ekim maliyetlerinin yükselmesi sonucunda çiftçileri desteklemek için projeler üreten Milas Belediyesi’nin Milas Ziraat Odası’nın işbirliğiyle dağıttığı yüzde 50 hibeli buğdaylar büyüyor.

Kasım ayında ön çalışma yapılarak pilot bölge olarak belirlenen ve susuz tarım yapılan Alaçam, Balcılar, Beyciler, Çamköy, Demirciler, İkizköy, Hasanlar, Karacahisar, Kısırlar, Kuzyaka, Söğütçük ve Ulaş mahallelerindeki başvuru şartlarına uyan 110 üreticiye dağıtılan yaklaşık 22 tonluk buğday tohumlarının ekildiği ilk günden bu yana ekipler, sahada incelemelerini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nde görev yapan ziraat mühendisleri ve tarım teknikerleri; incelemeler sırasında bitki zararlıları, gübreler, sulama gibi konularda üreticileri bilgilendiriyor ve arazi kontrolleri gerçekleştiriyor.

Son olarak Çamköy’de tarla incelemeleri gerçekleştiren ekipler, Çamköy Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Soydan’ın tarlasına konuk oldu. Arazide gerçekleştirilen incelemenin ardından söz alan Muhtar Soydan, çalışmalar için Milas Belediyesi’ne teşekkür etti.

20 yıldır tarımla uğraştığını söyleyen Çamköy Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Soydan, şu ifadeleri kullandı. “Sezon başında belediyemizin destek verdiği tohumlarla tarlamızı ektik. Belediyemiz bu konuda vatandaşımıza büyük destek oldu. Ekonomik krizin yaşandığı; mazot, gübre ve tohumun artmış olduğu bu zamanda çok faydası oldu bize. Belediyemize ve başkanımız Muhammet Tokat’a teşekkür ediyoruz. Köylümüz çok memnun. Bu desteklerin devam edeceğine şüphemiz yok.”