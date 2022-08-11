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Muğla Milas'ta olaylı mekan mühürlendi!
GÜNDEM 11.08.2022, 16:47
Muğla’nın Milas ilçesinde Jandarma ve Zabıta Ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Bu kapsamda iddiaya göre taciz ve şiddet olaylarının yaşandığı mekanlar Zabıta ekiplerince mühürlendi.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan şiddet ve ölüm olayları sonrası kontrollerini sıklaştıran Jandarma ve Zabıta ekipleri, iddiaya göre taciz ve şiddet olaylarının yaşandığı bölgedeki pavyon ve yakınındaki işletmelerin ruhsatlarını iptal etti.
Ruhsatları iptal edilen mekanlar, Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce bugün mühürlendi.
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