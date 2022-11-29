Muğla Milas'ta kışlık sebzeler tezgaha çıktı

Muğla'da Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün yüzde 50 hibeli kışlık sebze fideleri ilk ürünlerini verdi. Hasat yapılan kışlık sebzeler, Salı Pazarı'nda tüketiciyle buluştu.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda yürüttüğü yüzde 50 hibeli kışlık sebze fidesi dağıtımının ardından fideler büyüdü, hasat yapıldı.

Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün çağrısıyla üreticiye teslim edilen yüzde 50 hibeli kışlık sebzeler, yüksek maliyetler nedeniyle tarım yapmakta zorlanan çiftçi için can suyu oldu.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından teslim edilen beyaz lahana, kırmızı lahana, brokoli, karnabahar fidelerini tarlasına eken çiftçiler, hasat ettikleri ürünleri tüketiciyle buluşturdu.

Yüzde 50 hibeli kışlık sebze fide desteğinden faydalanan Kızılcayıkık Mahallesi’nden üretici Murat Menteşe, kaliteli ürün üretip iyi pazarladığı ürünlerin kendisine büyük keyif verdiğini belirterek “Bu zor zamanlarda bizi kurtaracak tek şey üretmektir.” dedi.

Gurur içerisinde “35 yıldır üretiyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Menteşe, eşi Nurcan Menteşe ve oğlu Mertcan Menteşe ile birlikte fideleri ektiklerini, hasat ettiklerini ve satışını yaptıklarını belirterek, güçlerinin yettiği kadar az da olsa çok da olsa üretmek için çalışacaklarını, kendilerindensonra ise gençlerin bu işi üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

SALI PAZARI’NDAKİ ÜRETİCİLER ZİYARET EDİLDİ

Bu arada Salı Pazarı’nda kışlık sebze fidesi desteği verilen üreticileri ziyaret eden, bilgi alışverişinde bulunan Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Süleyman Karatoprak ise vatandaşların ve üreticilerin verdiği destekten memnun olduğunu ifade etti. Karatoprak, "Çiftçilerimizin girdi maliyetleri çok yüksek olduğu için ilerleyen süreçlerde de desteklerimiz devam edecektir" diye konuştu.