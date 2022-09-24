Muğla Milas'ta kentsel-kırsal ayrımı yok

Muğla'nın Milas Belediyesi, kentsel ve kırsal ayrımı yapmaksızın sürdüğü çalışmalarla gücüne güç katmaya devam ediyor…

MUĞLA (İGFA) - Ülke genelinde yaygın olarak yürütülen ‘kentsel’ alan belediyeciliği ile özdeşleşen çalışmaların aksine ‘kırsal’ alanda gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Muğla'nın Milas Belediyesi, sunduğu her hizmetin takibini yerinde yaparak vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

“KIRSALI GÖRMEZDEN GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Kentsel ve kırsal ayrımını en aza indirmek, hizmet alanındaki tüm vatandaşlara eşit hizmet sunmak adına disiplinli bir şekilde çalışmalara devam edildiğini belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Belediyecilik anlayışına farklı bir boyut kazandırmak istiyoruz. Hedefimiz, hizmet sunmadaki adaletsizlikleri olabildiğince ortadan kaldırmaktır. Kırsal alanı fazla olan bir belediye olarak o bölgeleri görmezden gelmemiz mümkün değil. Mülki sınırlarımız içerisinde yer alıp mahalleye dönüştürülen tüm köylerimize, muhtarlarımızla fikir alışverişinde bulunarak hizmet sunuyoruz.” dedi.

“GÜVENLİ, MODERN YOLLAR…”

Kalınağıl, Kayadere, Çamovalı, Avşar, Savran, Kultak, Kandak, Bozbük ve Kazıklı mahallelerinde tamamlanan ve devam eden çalışma alanlarına tek tek giderek, yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tokat, “Belki bazılarınız “yine mi yol” diye bize tepki gösteriyorsunuz. Oysa bizler için bu çalışmalar asfalt ya da parke döşemenin ötesindedir. Çünkü kırsalda oturan vatandaşlarımızın evine güvenli, modern bir yoldan ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Bozuk bir alanda yol almak hepimizi stres içerisinde bırakır. Bu noktada tüm günün koşuşturmasının üstüne en azından sürekli gelinip gidilen güzergahlarda konfor sağlamak istiyoruz.” dedi.

“132 MAHALLEYE EŞİT HİZMET…”

Tüm bu çalışmaları yürütürken muhtarlarla ve mahalle sakinleriyle sürekli irtibat içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Tokat, “Muğla’nın diğer ilçeleri ile karşılaştırdığımızda 132 mahalle ile ortalamanın çok çok üstünde bir sayıya sahibiz. Bu tablo bir kez daha gözler önüne seriyor ki, Milas’ı kırsaldan ayrı düşünmemiz mümkün değil. Kırsal mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerde mahallelerin diğer eksikliklerini de tespit ederek, programımıza dahil ediyoruz. Her fırsatta dile getirdiğim gibi her mahallemize eşit hizmet dağıtmak için uğraş veriyoruz.” diye konuştu.

“YETKİ VE KAYNAKLARIMIZI YERİNDE KULLANIYORUZ”

“Hepinizin bildiği gibi pandemi ile birlikte özellikle sağlık alanında zorlu bir dönemden geçtik. Bu süreçte büyük metropollerde yaşayanlar, rahat bir nefes almak için köylere yöneldi. Kimileri tamamen yerleşti, kimileri ise yılın belli bir dönemini kırsalda geçirir hale geldi.” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tokat açıklamasına şöyle devam etti:

“Milas’ta yaşayanlar olarak bizler şanslıyız. Çünkü halkımızın büyük bir bölümü kırsal mahallelerimizle bağlantılı bir yaşam sürmektedir. Cazibe haline gelen mahallerimize ulaşımın rahat olması için uğraş veriyoruz. Etkin ve verimli bir hizmet sunmak için belediyemizin hizmet götürmekte sorumlu olduğu alanlarda tüm ölçütleri hesaba katıp, yetki ve kaynaklarımızı yerinde kullanmaya özen göstererek verimliliğimizi artırma gayretindeyiz.

“DEZAVANTAJLARI, AVANTAJA ÇEVİRECEĞİZ”

Kırsal alan belediyeciliği konusunda Milas Belediyesi olarak önemli adımlar attık. Geniş bir alana yayılan hizmet alanımızda yaşanabilecek tüm dezavantajları, avantaja çevirmek için ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Örnek bir belediyecilik anlayışıyla bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”