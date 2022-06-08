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Muğla Milas'ta kaçak iskeleler yıkılıyor!
GÜNDEM 08.06.2022, 16:42
Muğla Milas'ta kaçak olarak yapılan iskele Milas Belediyesi'ne bağlı ekiplerce yıkıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kazıklı Mahallesi’nde kaçak ve ruhsatsız olduğu tespit elden iskelelerin yıkımı gerçekleşiyor.
Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri koordinasyonunda Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkım işlemlerinde kaçak ve ruhsatsız olduğu belirlenen 15 iskelenin yıkımı sürüyor.
Yıkım çalışmalarının ivedilikle tamamlanacağını belirten Milas Belediyesi ekipleri, tehlike arz eden ve yıkılmak üzere olan iskelelerin kaldırılmasıyla bölgedeki görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor” açıklamasında bulundu.
https://youtu.be/Wi6oDD8kX2M
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