Muğla Milas'ta havada heyecan

Milas Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve ÖRDOST Derneği’nin işbirliğiyle 6-7-8-9 Ekim tarihlerinde Ören’de düzenlenecek olan Türkiye Yamaç Paraşütü-Hedef Finali Şampiyonası, idman uçuşları ile başladı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş ve belediye meclis üyesi Murat Yazar ile Ören’de paraşütçülerin idman uçuşunu izledi.

Bir süre sporcularla sohbet eden Başkan Tokat, paraşüt sporu hakkında bilgi aldı.

650 metre yükseklikte bulunan Alatepe’den kendilerini rüzgara bırakan adrenalin tutkunları ve doğaseverler, bir süre havada süzüldükten sonra Ören Mahallesi’nde iniş yaparak yolculuğunu sonlandırıyor. Alatepe ve Ören parkuru, son dönemde yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Paraşüt sporu; havadakilere heyecan, yerdekilere görsel şölen sunuyor.

9 Ekim Pazar günü gerçekleşecek final ile sona erecek şampiyonayı izlemeye davet eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Belediyemiz, Ördost Derneği ve Türk Hava Sporları Federasyonu iş birliği ile 6-7-8-9 Ekim tarihlerinde Ören'de gerçekleştirilecek Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Hedef Finali kapsamında sporcularımızı son antrenman ve hazırlıkları öncesinde ziyaret ettik. Tüm sporcularımıza hatasız kazasız bir yarış diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı üç gün boyunca düzenlenecek ve renkli görüntüler oluşturacak olan şampiyonayı izlemeye davet ediyorum.” dedi.