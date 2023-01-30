Muğla Milas'ta dilenci operasyonu

Muğla'da Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte yaptığı uygulamada 10 yetişkin, 7 çocuk dilenci yakaladı.MUĞLA (İGFA) - Vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek para kazanan dilencilere yönelik yürütülen uygulamalarını sürdüren Milas Belediye Zabıtası, dilencilere yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarına devam ediyor.

Milas’ta vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve kavşaklarda dilencilik yaptırılan çocuklar için harekete geçen Zabıta ekipleri, çocukları dilendirdiği belirlenen şahıslar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem ve cezai işlem uyguladı.

Milas Zabıta Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede; “Dilenmek ne kadar suçsa, dilendirmek de bir o kadar suçtur. Çocuklarımız para uğruna sokaklarda istismar edilmesin. Milas halkı olarak dilencilik istismarına geçit vermeyelim. Çünkü vereceğimiz her kuruş onları sokağa daha da mahkum edecektir. Vatandaşlarımızdan ricamız doğru insanlara, doğru zamanda, doğru yerde yardımda bulunmalıdır" denildi.