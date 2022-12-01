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Muğla Milas'ta Çöllüoğlu Han'da tadilat başladı

GÜNDEM 01.12.2022, 09:36
Muğla Milas'ta Çöllüoğlu Han'da tadilat başladı

Muğla'da Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB Şefliği Birim Sorumlusu İsmail Ernur Öztekin ve İnsula Mimarlık yetkilisi Gökhan Sarıkavak ile birlikte Çöllüoğlu Hanı’nda başlayan tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.MUĞLA (İGFA) - Çöllüoğlu Hanı’nda başlayan çalışmalar hakkında genel bir bilgilendirme yapan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB Şefliği Birim Sorumlusu İsmail Ernur Öztekin, tadilat projesinin başladığını ve 45 günlük iş programı olduğunu söyledi.  Müze Müdürlüğü denetiminde, kazı çalışmalarıyla drenaj sistemini oturtacaklarını kaydeden Öztekin, daha sonra alt katta cam mekânlarla bir restoran bölümü yapacaklarını, üst katta ise müze bölümünü oluşturmak için 6 tane farklı kapıyı birleştirerek mekansal genişleme yapmayı düşündüklerini kaydetti.

Alanda başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise, iş süresi kırk beş gün olmasına rağmen yılsonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını söyleyerek yüklenici firmaya teşekkür etti.

Çöllüoğlu Hanı’nı daha işlevli hale getirmek ve kurul kararıyla Kent Belleği Projesi onaylandığı için müze alanına uygun hale getirmek adına bir dizi çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Tokat; “Çöllüoğlu Hanı’mızda yaklaşık iki yüz seksen bin lira artı KDV'ye mal olacak bir çalışma yapılmaktadır. Mekanda drenaj sistemi de oluşturulacak. Yine gezici ve geçici unsurlarla burada bitkisel ilaveler de yapılacak" dedi.

ÜST KATTA ‘KENT BELLEĞİ MÜZESİ’ OLACAK

Çöllüoğlu Hanı’nın ikinci katında oluşturulacak Kent Belleği Müzesi ile ilgili de detaylı bilgilendirme yapan Başkan Tokat, “Bizim çok önem verdiğimiz diğer bir husus ise ikinci katta oluşturacağımız Kent Belleği Müzesi. Kent belleği kentimizin kültürel birikimi, bunun toplu hale getirilmesi ve misafirlerimize ve gelecek nesillere aktarılması açısından çok önem verdiğimiz bir çalışma. Kurula sunduğumuz proje çerçevesinde odaların küçük olması sebebiyle kent belleği oluşturacağımız altı odanın birleşmesi, araya kapı açılması ve böylece kent belleğine daha uygun hale getirilmesi söz konusudur. Ben buradan yüklenicimize hem teşekkür ediyor, hem de kolay gelsin diyorum. Gösterdiğiniz bu gayret ve hassasiyet için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Tokat, üst katta oluşturacakları kent belleği müzemize halkımızın ellerindeki geçmişe ait fotoğraflar, objeler, eşyalar ve kültürümüzü yansıtan değerli varlıklarla katkıda bulunmalarını istediklerini belirterek, "Kent belleğinin daha zengin olması ve kültürümüzü daha iyi yansıtabilmesi açısından halkımızın bize destek vermesi gerekiyor" dedi.

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