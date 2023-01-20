Muğla Milas'ta 'Cemevi'ne temel atıldı

Muğla'da Milas Belediyesi tarafından Hacıapti Mahallesi'nde hizmete sunulacak Milas Kültür Evi (Cemevi)’nin temeli törenle atıldı.MUĞLA (İGFA) - Temel Atma Törenine Milas Belediye Başkan Yardımcıları Harun Reşit Çavuşoğlu ve Ali Kurt, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Törende yaptığı konuşmada vatandaşlara seslenen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; “Görev yaptığım dönem içerisinde en mutlu olduğum günlerden birisini yaşıyorum. Uzun zamandan beri amaçladığımız, yapmayı hayal ettiğimiz, bize güvenenlere söz verdiğimiz bir hizmetin fiiliyata dökülmüş ve gözle görülür hale gelmiş olmasının mutluğunu paylaşıyoruz.” dedi.

“Yaşanılan mutluluk öncelikle verilen sözün tutulmasıyla, ikincisi de gerçekten çok önem verdiğimiz bir çalışma olmasıyla ilgili.” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Tokat, “Gözle görülür hale geldi diyorum çünkü on yıldan fazla süredir biz bunun için çalışıyoruz. Daha önce defalarca projeler yaptık, defalarca toplantılar yaptık, defalarca denemeler yaptık. Yaşanan gecikme beni çok üzüyordu. Bugün bu üzüntüden kurtulmuş olacağım ama iyi ki de gecikmiş diyorum. Eğer ilk gelen projeyi yapsaydık buraya bir apartman dikmiş olacaktık. Ama zaman içerisinde yeni projeler deneye deneye Türkiye’nin belki de en iyi cemevlerinden birisinin temelini atıyoruz. Emeği geçen herkese, Pir Sultan Abdal Kültür Derneğimize, Alevi dedelerimize, değerli çalışma arkadaşlarımıza, başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Proje ile ilgili teknik bilgiler de paylaşan Başkan Tokat, “Toplam inşaat alanı 1268,34 metrekare olan; derslik, kütüphane, endüstriyel mutfak, soğuk hava deposu, gasilhane, kurban kesim ve fuaye alanı ile personel konaklama odalarından oluşan Kültür Evi projemiz; KDV dahil 12 milyon 661 bin 400 TL’ye mal olacak ve yaklaşık 7 ay içinde tamamlanacaktır.” dedi.

Başkan Tokat’ın konuşmasının ardından konukların da katılımıyla butona basılarak temel atma başlatıldı.