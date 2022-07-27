Muğla Milas'ta belediye işçilerine yüzde 40 zam

Muğla'da Milas Belediyesi artan enflasyon ve hayat pahalılığından dolayı iyileştirme zammı konusunda yetkili sendika ile anlaşma imzaladı. DİSK Genel İş Sendikası ve Milas Belediyesi arasında yapılan iyileştirme zammı doğrultusunda işçilere %40 oranında zam yapıldı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, DİSK Genel İş Sendikası ve belediyeye bağlı Emek Personel A.Ş. arasında iyileştirme zammı noktasında anlaşmaya varıldı.

Gerçekleştirilen anlaşmayla birlikte Milas Belediyesi bünyesinde çalışan ve Emek Personel A.Ş. bünyesinde çalışan tüm işçilerin günlük ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, belediyenin Emek Personel A.Ş. ve DİSK Genel İş Sendikası ile yaptığımız iyileştirme anlaşmasıyla birlikte Belediyemiz bünyesinde çalışan kadrolu işçilerimize ve şirket çalışanlarımıza yüzde 40 oranında zam yaptıklarını duyurarak, tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

DİSK Genel İş Sendikası Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş ise, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlardan dolayı tüm işçi arkadaşlarımıza gerekli iyileştirmeyi yapan Milas Belediye Başkanı ve yetkililere teşekkür etti.