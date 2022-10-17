Muğla Milas'ın kırsalına müjdeli haberlerle ziyaret

Muğla'da Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek için gittiği kırsal mahallelelere kanayan yara olan içme suyu ile ilgili de müjdeli haberleri paylaştı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, mahalle sakinleriyle buluşmak, vatandaşın sorunlarını dinlemek, mahallelerde yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde incelemek için düzenlediği ziyaretlere Ortaköy, Akkovanlık ve Çallı mahalleleri ile devam etti.



Türbe grup köyleri arasında yer alan Ortaköy, Akkovanlık ve Çallı’da gerçekleşen vatandaş buluşmalarına; Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ateş ve Halil Mutlu, CHP Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, CHP Milas İlçe Yönetimi, Milas Belediyesi birim müdürleri, Ortaköy Muhtarı Mehmet Aral, Çamlıyurt Muhtarı Erkut Aktaş, Olukbaşı Muhtarı Nihat Çınar, Akkovanlık Muhtarı Mustafa Yıldız ve Çallı Muhtarı Burhan Kara ile mahalle sakinleri katıldı.

“SİZE MÜJDELİ HABERLERLE GELDİM"

İlk olarak Ortaköy köy kahvesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, önemli müjdelerle geldiğini belirterek, "Burada konuşulacak konular türbe grup köylerinin ortak sorunlarıdır. Biliyorum en büyük sorununuz içme suyu. Türbe köylerinin yaşadığı su sıkıntısına çözüm bulacağız. Kultak'ta yerel su sahaları ile sorun çözüldü. Burada yerel su kaynakları ile sorunu çözemiyoruz. MUSKİ, 2023 yılında yapılacak projeyi onayladı. Arıtma Tesisi kurularak su sorunu çözülecek. Arıtma Tesisi ile baraj veya maden sahalarındaki su arıtılacak ve buranın kanayan yarası kapanacak" diye konuştu.

“ÇAMUR DERDİNE SON! 40 BİN METRE KARE PARKE DÖŞENECEK”

Ortaköy ve diğer mahallelerdeki yol düzenleme çalışması programının hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Tokat; Türbe köylerini kapsayan 40 bin metre karelik parke işi yapacaklarını belirtirken, Türbe’deki mahallelere yapılacak çok amaçlı Pazar yerleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Tarımsal alanda üreten emekçilerimizi korumak istiyoruz" diyen Başkan Tokat, "Hayvancılıktan, sebzeciliğe hatta halıcılığa varıncaya kadar birçok alanda destekleme yaptık.

Son olarak 12 mahalleyi kapsayan yüzde 50 hibeli buğday tohumu için destekleme başlattık. Oda ve kooperatiflerle çalışmayı çok seviyoruz. Türbe’de 7 mahalleyi kapsayan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olmasına rağmen bizden destek talebinde hiç bulunulmadı. Kooperatif Başkanı bizimle iletişime geçerse burada da çalışma yapmayı çok isteriz" dedi.

Ziyaretlerde son olarak Çallı Mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Tokat ve beraberindekiler, her üç mahallede de sokakta, evinin bahçesinde, iş yerinde çalışan, oturan, oynayan çocuk, genç, yaşlı her yaş grubundan halkla sohbet ederek ziyaretlerini tamamladı.