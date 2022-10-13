Muğla Menteşe'de cami yangınına zamanında müdahale

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Menteşe ilçesi Osman Gazi Dereli Cami’nde meydana gelen yangına 3 dakikada müdahale ederek alevlerin camiye zarar vermesini engelledi. Cami imamı itfaiye ekiplerinin yangına çok kısa sürede müdahale etmesi nedeniyle teşekkür etti.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'nde bulunan Osman Gazi Dereli Cami’nde yangın meydana geldi.



İmam odasında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek camiye yayılmaya başladı.

İhbardan 3 dakika sonra olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın sonrasında imam odası zarar görürken caminin diğer bölümlerinde önemli bir hasarın oluşmadığı belirtildi.

Cami imamı olay yerine kısa sürede gelerek alevleri kontrol altına alan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yangının çıkış nedeni için araştırmalar devam ediyor.