Son Dakika

Muğla Menteşe'de cami yangınına zamanında müdahale

GÜNDEM 13.10.2022, 17:22
Muğla Menteşe'de cami yangınına zamanında müdahale

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Menteşe ilçesi Osman Gazi Dereli Cami’nde meydana gelen yangına 3 dakikada müdahale ederek alevlerin camiye zarar vermesini engelledi. Cami imamı itfaiye ekiplerinin yangına çok kısa sürede müdahale etmesi nedeniyle teşekkür etti.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'nde bulunan Osman Gazi Dereli Cami’nde yangın meydana geldi.

 
İmam odasında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek camiye yayılmaya başladı.

İhbardan 3 dakika sonra olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın sonrasında imam odası zarar görürken caminin diğer bölümlerinde önemli bir hasarın oluşmadığı belirtildi.

Cami imamı olay yerine kısa sürede gelerek alevleri kontrol altına alan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yangının çıkış nedeni için araştırmalar devam ediyor.

Yorumlar (0)
19
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 13 Ekim 2022
İmsak 05:42
Güneş 07:06
Öğle 12:55
İkindi 16:02
Akşam 18:35
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Antalyaspor 8 7
17. Hatayspor 8 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Rizespor 7 12
7. Boluspor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Athletic Bilbao 8 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 8 13
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 8 10
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 8 9
13. Real Valladolid 8 8
14. Girona 8 7
15. Almeria 8 7
16. Getafe 8 7
17. Espanyol 8 6
18. Sevilla 8 6
19. Cadiz 8 5
20. Elche 8 2